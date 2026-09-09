miércoles 9  de  septiembre 2026
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PSG inicia con goleada la defensa de su título en la Champions

Un triplete de Ferran Torres, dos tantos de Ousmane Dembélé y otro de Fabián Ruiz llevaron a que el PSG aplastara por 6-1 al Slovan Bratislava en su estreno

El atacante español Ferran Torres, del PSG, celebra luego de anotar el quinto gol de su equipo en un partido de la Champions League, el 9 de septiembre de 2026.

El atacante español Ferran Torres, del PSG, celebra luego de anotar el quinto gol de su equipo en un partido de la Champions League, el 9 de septiembre de 2026.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- El París Saint-Germain, vigente doble vencedor del torneo, inició este miércoles la defensa de su título en la Liga de Campeones con un paseo (6-1) ante el Slovan Bratislava que le deja como líder tras la primera jornada de la máxima competición europea de clubes.

Sumido en una crisis en su inicio de temporada en Francia, el PSG curó sus heridas gracias a un doblete de Ousmane Dembélé (17', 23') y un triplete de su nuevo atacante español Ferran Torres (31', 47', 57').

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El Slovan firmó el del honor en el 59' por medio de Suleiman Camara y el PSG selló el sexto y definitivo ya en los compases finales, por medio de otro español, Fabián Ruiz (87').

Gracias a este triunfo amplio, el PSG se coloca de entrada en la primera posición en la clasificación única de 36 equipos por su diferencia de goles (+5), superando al Barcelona (+4), que unas horas antes venció por 5-1 al Feyenoord neerlandés.

Este partido permitió al PSG reencontrarse con la victoria, algo que no conseguía desde hace casi un mes, cuando a mediados de agosto se impuso 2-1 al Aston Villa inglés para llevarse la Supercopa de Europa.

Desde entonces había caído ante el Lens en la Supercopa de Francia (Trofeo de Campeones) y ha protagonizado un inicio muy decepcionante en la Ligue 1 francesa, con dos empates (Rennes y Lille) y una derrota (Mónaco) en las tres jornadas disputadas hasta el momento.

Un monólogo

El Slovan se presentaba como la víctima perfecta para que el PSG remontara el vuelo y así fue, a pesar de que Luis Enrique hizo rotaciones y dejó de entrada en el banco a pesos pesados como Marquinhos, Desiré Doué, João Neves o Khvicha Kvaratskhelia.

Dembélé abrió la lata en el 17' con un potente tiro tras el rechace de un disparo de Nuno Mendes que se fue al palo y reincidió en el 23', al anotar de cabeza un balón servido por el español Dro Fernández.

En el 31', el Balón de Oro francés pasó de goleador a asistente, colgando un balón al corazón del área para que apareciera Ferran Torres y empujara la pelota para el 3-0.

El hombre que dio a España el título mundial con su gol en la final ante Argentina se estrenaba así en Champions con su nuevo equipo, después de haber marcado ya dos tantos en la liga francesa, y en la segunda mitad añadió dos dianas más.

Primero, en el 47, con un disparo desde la frontal tras una gran jugada de Maghnes Akliouche y luego en el 57 con un remate algo forzado, pero que fue suficiente para anotar, en un saque de esquina y a pase de nuevo de Dembélé.

El Slovan marcó en su primera ocasión seria del partido, gracias al internacional gambiano nacido en España, Suleiman Camara (59').

Pensando en Brest

Con todo decidido, Luis Enrique fue guardando sus balas: Dembélé fue cambiado a la hora de partido y Torres en el 73'. Ambos fueron ovacionados por el público del Parque de los Príncipes.

El sexto y definitivo llegó en el 87', de nuevo en un remate en el área tras un córner, esa vez a disparo de otro campeón mundial español, Fabián Ruiz.

Con la misión cumplida en este inicio de la Champions, el PSG puede olvidarse del torneo europeo hasta su visita de mediados de octubre al Manchester City en la segunda jornada.

Antes de eso está obligado a reconducir el rumbo en la liga francesa, empezando ya por su visita de este domingo a Brest, donde el equipo de la capital francesa necesita los tres puntos para no quedar más descolgado.

FUENTE: AFP

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