Juan Soto entra a la lista de lesionados de los Mets: cuánto tiempo estará fuera y qué pasó

Juan Soto, # 22 de los Mets de Nueva York, bate un sencillo contra los Gigantes de San Francisco en la parte alta de la primera entrada en Oracle Park el 3 de abril de 2026 en San Francisco, California.

Los New York Mets recibieron una noticia preocupante al confirmar este lunes que Juan Soto fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha, una baja sensible para uno de los equipos que mejor inicio ha tenido en esta temporada de las Grandes Ligas .

La lesión de Juan Soto llega en un momento especialmente delicado, ya que el jardinero dominicano estaba siendo una de las piezas más productivas del lineup de los Mets en este arranque de campaña. El equipo informó que el tiempo estimado de recuperación para este tipo de molestia suele ser de entre dos y tres semanas, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días.

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¿Cómo se lesionó Juan Soto con los Mets?

De acuerdo con el reporte del club, Juan Soto sufrió la lesión el pasado viernes por la noche durante la victoria de los Mets frente a los San Francisco Giants, mientras corría las bases.

Inicialmente, el toletero fue considerado día a día, pero después de someterse a una resonancia magnética (MRI) el sábado, el cuerpo médico decidió que lo más prudente era enviarlo a la lista de lesionados para evitar agravar la situación.

La decisión fue tomada con efecto retroactivo al sábado, por lo que el conteo oficial de los 10 días ya está en marcha.

Picsart_25-09-18_20-59-05-102 Juan Soto #22 de los Mets de Nueva York reacciona tras conectar un jonrón en la quinta entrada contra los Padres de San Diego en el Citi Field el 17 de septiembre de 2025 en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York. Ishika Samant/Getty Images/AFP

Juan Soto estaba encendido con el bate

La ausencia de Juan Soto representa un golpe importante para la ofensiva de los New York Mets, sobre todo por el gran nivel que había mostrado en sus primeros juegos de la temporada.

En apenas ocho partidos, el jardinero registraba un impresionante promedio ofensivo de .355, con un jonrón, cinco carreras impulsadas y un sólido OPS de .928, números que reflejan el impacto inmediato que estaba teniendo en la alineación neoyorquina.

Más allá de las estadísticas, Soto se había convertido rápidamente en uno de los jugadores más determinantes del club tanto por su presencia ofensiva como por su capacidad para cambiar partidos con un solo turno al bate.

¿Cuánto tiempo estará fuera Juan Soto?

Aunque los Mets lo colocaron oficialmente en la lista de lesionados de 10 días, el propio equipo reconoció que una lesión de este tipo suele requerir un tiempo de recuperación de dos a tres semanas.

Eso significa que Juan Soto podría perderse una parte importante del calendario de abril si la molestia no responde como espera la organización. El objetivo del equipo será evitar cualquier recaída, especialmente tratándose de una lesión muscular que puede empeorar si se acelera el regreso.

Por ahora, el club optará por manejar la situación con cautela para garantizar que Soto vuelva al terreno en plenitud física.

Los Mets siguen ganando pese a la baja de Juan Soto

La noticia de la lesión no opaca del todo el buen momento que atraviesan los New York Mets, que presentan marca de 6-4 y llegan con una racha de tres victorias consecutivas.

El equipo descansó este lunes antes de reanudar su calendario el martes, cuando enfrentará a los Arizona Diamondbacks. Sin embargo, la gran incógnita será cómo responderá la ofensiva sin uno de sus bates más calientes en este inicio de temporada.

Perder a Juan Soto en un momento de tan buen rendimiento representa una prueba importante para la profundidad del roster neoyorquino.

Ronny Mauricio sube al roster tras la lesión de Juan Soto

Como movimiento correspondiente a la baja de Juan Soto, los Mets anunciaron el ascenso del infielder Ronny Mauricio, quien ahora tendrá una oportunidad importante para aportar en medio de la ausencia de una de las grandes estrellas del equipo.

La presencia de Mauricio le da al club una alternativa adicional para mover piezas dentro del roster, aunque está claro que reemplazar el impacto ofensivo de Soto no será una tarea sencilla.

Ahora, toda la atención estará puesta en la evolución física del estelar jardinero y en cuánto tiempo necesitará realmente para volver al lineup.

Juan Soto enciende las alarmas en Nueva York

La lesión de Juan Soto obliga a los Mets a reajustar sus planes apenas en las primeras semanas de la temporada. Aunque el panorama no apunta a una ausencia prolongada, cualquier baja de una figura de ese nivel siempre genera preocupación dentro de una franquicia con aspiraciones altas.

Por lo pronto, Nueva York tendrá que aprender a sobrevivir sin uno de sus mejores bateadores, mientras espera que Juan Soto pueda regresar lo antes posible para retomar el gran ritmo con el que comenzó la campaña.