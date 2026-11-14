BID avala hoja de ruta para reiniciar operaciones en Venezuela

Esta fotografía, difundida por la Presidencia de Venezuela el 21 de septiembre de 2026, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn (izquierda), reunidos antes de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

WASHINGTON.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el viernes la Nota de Acción País para Venezuela , que establece un marco para que la institución retome en el país caribeño sus operaciones, suspendidas en 2019 tras la ruptura institucional con el régimen del exdictador Nicolás Maduro.

Con este paso, se facilitará la asistencia técnica, apoyar al sector privado venezolano y futuras inversiones. El documento incorpora dos áreas transversales, la estabilidad macroeconómica y la gestión del riesgo de desastres naturales.

VENEZUELA Delcy Rodríguez se reúne con representantes del Banco Mundial, FMI y el BID en Nueva York

"El programa de asistencia técnica se centrará en mejorar la calidad de los datos y los diagnósticos; respaldar reformas institucionales y regulatorias; fortalecer la capacidad de las entidades que lideran la recuperación y la reconstrucción; preparar inversiones públicas y privadas viables; y desarrollar mecanismos para la ejecución eficaz de proyectos", indicó el organismo.

Según un comunicado publicado el viernes, la labor del BID se enfocará en tres prioridades. La primera será reconstruir los motores del crecimiento, "con énfasis en la rehabilitación del sistema eléctrico y el apoyo a la transición hacia una economía de mercado".

Las otras dos serán mejorar los servicios sociales para las poblaciones vulnerables, incluida la seguridad alimentaria, y apoyar la reconstrucción tras el doble terremoto que sufrió el país en junio, con el foco puesto en "reconstruir mejor".

El Grupo BID comenzará a desplegar operaciones de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, señala el comunicado.

Asimismo, BID Invest, la rama del grupo enfocada en el sector privado, brindará "servicios de asesoramiento, inteligencia de mercado, preparación de proyectos, así como préstamos y garantías selectivos en áreas clave".

Reunión con Delcy Rodríguez

En septiembre pasado, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Nueva York con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el vicepresidente del organismo, Everett Eissenstat.

Según se informó entonces, el objetivo de la reunión fue "revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera" de Venezuela con el BID. Rodríguez hizo un viaje controlado a EEUU para asistir a la Asamblea General de la ONU.

El BID anunció en julio una ayuda valorada en al menos un millón de dólares para hacer frente a los estragos del doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE