Siempre se hablaba de que la selección tricolor llevaba jugadores estrellas que disputaban las Grandes Ligas en aquellos años. Nombres como Omar Vizquel, Johan Santana y Miguel Cabrera, en su mejor momento, fueron incapaces de lograr alzar el trofeo para los sudamericanos.

Los criollos lograron el mejor resultado en 2009, cuando quedaron en tercer lugar tras caer en semifinales ante Corea del Sur 10-2.

En 2017 y 2013 el equipo venezolano no pudo superar ni siquiera la primera ronda, mientras que en 2006 fueron eliminados en la segunda fase con una derrota ante Cuba (subcampeón) y un triunfo sobre Puerto Rico, pero lejos de poder continuar a semis.

A diferencia de años pasados, cuando era una eminencia el guante de Vizquel, el brazo del "Gocho" o el poder de Cabrera, esta edición hay mucho más por alabar, para el conjunto venezolano.

Este año la selección venezolana estará a cargo del entrenador Omar López y tendrá un roster experimentado que es liderado por Miguel Cabrera (en su quinto CMB), que está respaldado por peloteros All Star de MLB como José Altuve, Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Gleyber Torres y Eugenio Suárez.

Los criollos compartirán el Grupo D junto a los equipos de República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua e Israel.

"A bailar con la más fea"

Si Venezuela quiere clasificar a la siguiente ronda y dejar atrás sus pesares y fantasmas del pasado, primero debe derrotar a una de las novenas favoritas a llevarse esta edición del Clásico Mundial de Béisbol. El primer encuentro de los venezolanos será contra República Dominicana, quienes en las casas de apuestas los colocan como primera opción de coronarse campeones.

Dominicana ya sabe lo que es ser un conquistador del mundo, pues lo lograron en la tercera edición contra Puerto Rico en el Petco Park de Estados Unidos.

No solo eso, sino que los quisqueyanos cuentan con poder. Sí mucho poder, a pesar que Vladimir Guerrero Jr. se bajó del roster por molestias en su físico. Aún así, los antillanos tienen mucho nivel con peloteros como Manny Machado, Juan Soto, Rafael Devers, entre otros. Además tienen al actual Cy Young de la Liga Nacional, Sandy Alcántara. El derecho será el encargado de abrir el primer duelo del Mundial, contra Venezuela.

Sandy Alcántara (1).jpg El lanzador dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, lanza durante una sesión de entrenamiento de bateo, el domingo 19 de febrero de 2023, en Júpiter, Florida. AP Foto/Jeff Roberson

Será la cuarta oportunidad que Venezuela en República Dominicana se vean las caras en el Clásico Mundial de Béisbol. Los quisqueyanos maniataron a los criollos en los tres cotejos disputados.

La primera vez fue en 2007, cuando compartieron el Grupo D de la primera ronda y cayeron el debut 11 a 5 en Lake Buena Vista de Estados Unidos. Luego, se cruzaron en 2013 durante la primera ronda del Grupo C y allí Dominicana apabulló 9-3 a Venezuela, quien fue castigado desde temprano en la salida del derecho Aníbal Sánchez, quien laboró solo 0.1 tercio de inning con tres carreras permitidas. La tercera ocasión fue en 2017, el último torneo realizado antes de la pandemia del COVID-19 y allí sufrieron una blanqueada 3 a 0 en el Petco Park de EEUU.

¿Venezuela tiene la clave?

La mejor cara de Venezuela para la nueva edición del Clásico Mundial, parece ser la ofensiva. Aunque el pitcheo carece de "estrellas", algo que le falta a los criollos repuntar en la MLB, hay un lanzador que pidió la bola y cree conocer la estrategia de frenar a los dominicanos.

El diestro Pablo López se levantó entre sus compañeros para pedir abrir el primer duelo de Venezuela en el CMB. Principalmente contra República Dominicana, quien contará con Alcántara en la lomita.

¿Qué lo hace especial?, pues López y Alcántara fueron compañeros de rotación en los Marlins de Miami por varias temporadas. Ya el "Doctor" no está en el mismo conjunto, pues consiguió un contrato con los Mellizos de Minnesota. Haber trabajado a la par con el mejor lanzador del viejo circuito, permite al serpentinero venezolano descifrar cómo lanzará su excompañero y ahora rival.

lopezmarlins.jpg El venezolano Pablo López se queda en los Marlins de Miami AP / Lynne Sladky

“El Clásico Mundial me parece muy anhelado. El último fue hace seis años entonces pienso que esta edición va a estar llena de muchos jugadores que han anhelado participar; yo me considero uno de ellos. Ahora que puedo formar parte de la rotación de Venezuela es para mí un honor”, manifestó el originario del estado Zulia en una entrevista a Luis Murphy de MB Sports. “Ojalá me den esa oportunidad a mí (abrir ante República Dominicana), enfrentar al actual Cy Young, va a ser una competencia sana entre él y yo y lo vamos a gozar bastante”.

El mánager aún no le da la pelota a uno de sus abridores de la rotación, pero López con la confianza que muestra, puede quizás ser el punto de ebullición que Venezuela necesita. Un triunfo contra Dominicana podría permitir soñar con la segunda ronda y ya lo demás será jugar las cartas que ya en la MLB se conocen.