Venezuela potenciará su industria deportiva

La gran apertura tendrá lugar en el Hotel Humboldt, un escenario icónico de Venezuela que brindará el marco perfecto para recibir a líderes y expertos del sector.

Los días 7 y 8 de mayo, Venezuela entrará formalmente en el circuito internacional de la industria deportiva con el anuncio del Congreso Latinoamericano de Sports Business (SPORTBIZ Venezuela). “La realización de este congreso en suelo venezolano no solo valida el potencial del talento interno, sino que también abre las puertas a nuevas alianzas comerciales y metodologías de gestión que elevarán la competitividad de nuestra industria deportiva”, informó Antonio Linares , director de Ts Sports/Sportbiz Venezuela.

Este evento – prosiguió Linares – tendrá como objetivo central profesionalizar y dotar de herramientas estratégicas al mercado deportivo local (…) De este modo, el encuentro no solo busca elevar los estándares de gestión actuales, sino también proyectar el potencial de Venezuela dentro del competitivo ecosistema del deporte internacional”.

La gran apertura tendrá lugar en el Hotel Humboldt, un escenario icónico que brindará el marco perfecto para recibir a líderes y expertos del sector. Cabe destacar que el evento contará con invitados internacionales, así como con la presencia de especialistas nacionales e internacionales. Bajo la dirección de Ts Sports, agencia de marketing y promoción deportiva, el congreso buscará consolidar a Venezuela en el tablero estratégico de la industria deportiva regional.

Una visión estratégica para el país

La iniciativa de traer SPORTBIZ a Venezuela nace de una observación detallada del mercado. "Desde el año 2023 hemos visto la evolución de los datos y el enfoque en el sector deportivo, por lo que decidimos aglutinar a los profesionales de clubes, ligas, agencias y medios que nos dedicamos a esto", afirmó Linares.

Sobre la elección de Venezuela como sede, Linares destacó la rica tradición del país: "Venezuela tiene casi 100 años de historia deportiva con ligas que han evolucionado y equipos profesionales con más de 50 años de trayectoria. Hay mucho que aprender de su resiliencia y el verdadero valor del deporte a través de sus protagonistas".

¿Qué esperar de SPORTBIZ Venezuela?

El evento está diseñado para convocar a un grupo selecto de 200 a 300 profesionales y ejecutivos del sector. Los asistentes podrán disfrutar de:

Networking de alto nivel: Conexión directa entre marcas, clubes y proveedores.

Contenido Especializado: Paneles sobre marketing deportivo, "fan engagement", innovación tecnológica e inteligencia artificial.

Exposición de Marcas: Espacios para que empresas con inversión publicitaria en el deporte afiancen su posicionamiento.

Detrás de este esfuerzo se encuentra Ts Sports, una agencia con relación directa con los principales clubes profesionales del país, compuesta por especialistas dedicados a crear, promover y comercializar propiedades de marketing para ligas y eventos de gran escala.

Sobre SPORTBIZ

SPORTBIZ es un congreso internacional y una plataforma de networking líder en la industria de los negocios deportivos. Es un producto de la empresa Good Morning Sports y cuenta con una trayectoria global consolidada, con ediciones en España (Sportbiz Europe), Estados Unidos (Sportbiz Miami) y países como Argentina, México, Perú y Colombia.

Tickets a la venta: https://www.tickea.com/ve/zportbiz-venezuela-556-tickets/1001

Sitio del Congreso: https://sport-biz.com/es/evento/SPORTBIZVENEZUELA

Organiza: https://www.instagram.com/tsportts?igsh=ampwanJmdWdrcXVh

FUENTE: Prensa Ts Sports / Moraima Jiménez