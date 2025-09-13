sábado 13  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Venezuela puede aceptar las disculpas, pero no la reacción del "Bocha"

Después de que la ilusión de un país entero se desplomara con una goleada en casa, Fernando Batista y su combo escupieron sobre el cadáver de Venezuela

El exentrenador de Venezuela, el argentino Fernando Batista (izq.), mira al cielo durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El exentrenador de Venezuela, el argentino Fernando Batista (izq.), mira al cielo durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luis ROBAYO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

No es la primera vez que Venezuela sufre un golpe contundente en el plano deportivo; de hecho, podría decirse que la nación sudamericana está más acostumbrada a las tristezas que a las sonrisas cuando se trata de balones, guantes, bates y demás. Así lo refleja la balanza histórica.

Eliminaciones del Clásico Mundial de Béisbol, fracasos rotundos en los Juegos Olímpicos y decepciones frente a los tabloncillos han castigado el orgullo de los venezolanos por años.

Lee además
El venezolano Salomón Rondón, delantero de la Vinotinto, celebra tras anotar un gol en un partido.
FÚTBOL

"Tú debes estar", pide la Vinotinto a su hinchada para la histórica última jornada de las eliminatorias
El centrocampista venezolano Tomás Rincón celebra luego de anotar un tiro penal en un partido de la Copa América, el 5 de julio de 2024.
FÚTBOL

¡Fe a millón! Capitán de la Vinotinto asegura que "me visualizo en el Mundial"

Ni hablar de una Vinotinto que es, quizás, la causante principal de maltrato deportivo en los ciudadanos del país, por lo menos durante las últimas dos décadas, cuando el fervor por el fútbol se ha incrementado en la tierra de Juan Arango, Salomón Rondón y compañía.

Entonces sí. El hacer borrón y cuenta nueva es característico y esencial para el venezolano. Puede tomar algo de tiempo, dependiendo de la magnitud del impacto, pero el perdón siempre llega al corazón de los seguidores del tricolor.

Embed

Por eso, cuando Fernando Batista, ex director técnico de la selección nacional de Venezuela, tomó asiento en la sala de prensa del Estadio Monumental de Maturín tras la humillante derrota por 3-6 ante Colombia, que combinada con el triunfo de Bolivia sobre Brasil en El Alto dejó fuera a la Vinotinto del Mundial de 2026, y pidió disculpas a todos los venezolanos, el proceso en busca del "perdón" parecía reiniciarse.

Pero entonces el "Bocha" decidió tomar el camino fácil. El irrespetuoso.

Se escudó en la tristeza por los resultados de la que ha sido descrita como la peor jornada deportiva en la historia del país y aseguró que no estaba de humor para una sesión de preguntas y respuestas con la prensa local, misma que acompañó a la selección en cada uno de sus encuentros como local y en algunos en territorio extranjero, algo que cobra más valor cuando se toma en cuenta que la crisis económica que atraviesa la nación desde hace varios años ha afectado también la capacidad de los medios de comunicación de hacer coberturas que para otros resultan rutinarias.

De peor en peor

Cuando Batista se levantó de esa silla sin escuchar una sola pregunta de la misma prensa que sirve de mediadora entre la selección y los millones de corazones rotos dentro y fuera de Venezuela, escupió sobre el cadáver de una Vinotinto que se desplomó bajo su mando en los últimos dos años.

La Federación Venezolana de Fútbol, que también debe estar decepcionada con el resultado tras los millones y millones de dólares que invirtió en el proyecto de Batista, ya tomó la decisión de cesantear al entrenador y se encuentra en busca de su reemplazo.

Pero lo que sí es seguro, es que la misma Venezuela que vio y aplaudió a Lionel Messi luego de dar la cara ante la prensa tras tantas decepciones previas a finalmente saborear la gloria con Argentina, hoy repudia la actitud irrespetuosa y hasta cobarde de un entrenador, también de raíces albicelestes, que le dio la espalda al mismo pueblo que lo acogió como uno de los suyos.

Disculpas no aceptadas, "Bocha".

Temas
Te puede interesar

Eliminatorias Conmebol 2026: ¿Qué necesita Venezuela para jugar el repechaje al Mundial?

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

Venezuela sufre para digerir la pérdida del sueño mundialista: "Había mucha fe"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump estrecha la mano del líder conservador asesinado Charlie Kirk
CONMOCIóN/ ANáLISIS

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
EEUU

¿El fin del parole? Corte de apelaciones da luz verde a Trump para continuar la revocación del programa

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Investigación

El presunto asesino de Charlie Kirk habría manifestado "animadversión política" hacia el activista

Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk. 
EEUU

Viuda del activista Charlie Kirk promete: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá"

El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, posa para una fotografía en la sede de la Agence France Press en Madrid, el 20 de noviembre de 2024.
ENTREVISTA

Edmundo González afirma que Venezuela no puede seguir en vilo tras despliegue de EEUU: "Algo tiene que pasar"

Te puede interesar

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Maduro responde con más represión al pueblo a medida que EEUU combate su nexo con el narcotráfico

Por María Inés Lombardi
Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk. 
EEUU

Viuda del activista Charlie Kirk promete: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá"

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, aspira a la gobernación de Florida. 
JEFATURA DEL ESTADO

Un veterano de guerra y exfiscal busca la gobernación de Florida

El presidente Donald J. Trump estrecha la mano del líder conservador asesinado Charlie Kirk
CONMOCIóN/ ANáLISIS

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca. 
Guerra

Trump dispuesto a imponer sanciones a Rusia si todos los países OTAN cesan la compra de petróleo ruso