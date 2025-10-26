domingo 26  de  octubre 2025
DEPORTES

Venezuela vibra con el pickleball: solidaridad, presencia mundial y su primer tour nacional

Tres noticias marcan el auge del deporte en el país, incluyendo un torneo a beneficio de SenosAyuda y la participación de Venezuela en la World Pickleball Cup

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, Venezuela participará por segunda vez en la World Pickleball Cup.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, Venezuela participará por segunda vez en la World Pickleball Cup.

Luis Eloy Añez
Por LUIS ELOY AÑEZ

El deporte de las palas sigue conquistando terreno en Venezuela. El pickleball, una disciplina que combina tenis, ping pong y bádminton, se ha convertido en una herramienta de bienestar, inclusión y orgullo nacional. Este fin de semana, tres grandes noticias consolidan su expansión y su impacto social.

Deporte con propósito: torneo a beneficio de SenosAyuda

El sábado 25 de octubre, las canchas de la Federación Venezolana de Tenis en Santa Rosa de Lima serán escenario del Torneo “Pickleball & TotalTenis”, una jornada deportiva y solidaria a beneficio de la Fundación SenosAyuda.

Lee además
El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025. 
TENIS

Sinner sufre imprevisto en su lucha por regresar a la cima del ránking de la ATP
El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.
TENIS

Alcaraz se afianza en la cima del ránking, que abre sus puertas para el sorpresivo Vacherot

Más de 120 jugadores participarán en esta iniciativa que une a las comunidades del tenis y el pickleball en el marco del mes rosa, con el objetivo de recaudar fondos para la detección temprana del cáncer de mama.

“Este tipo de actividades no solo generan conciencia, sino esperanza. Nos demuestran que el deporte también puede salvar vidas y movilizar solidaridad”, expresó Vanessa Ochoa, directora de SenosAyuda.

El evento contará con el respaldo de empresas privadas, instituciones deportivas y aliados que se han sumado a esta causa que combina salud, bienestar y comunidad.

Orgullo nacional: Venezuela en la World Pickleball Cup – Florida 2025

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, Venezuela participará por segunda vez en la World Pickleball Cup, que se celebrará este año en Florida, EE.UU., con la presencia de 68 países.

La delegación nacional estará integrada por 28 atletas, distribuidos en las categorías Sub-50, +50, +65 e internacional, destacando la participación de Jorge Andrew, una leyenda del tenis venezolano, quien competirá en la división +65.

Venezuela pickleball (1)
El crecimiento del pickleball en el país da un paso histórico con el lanzamiento del Venezuela PickleTour (VPT).

El crecimiento del pickleball en el país da un paso histórico con el lanzamiento del Venezuela PickleTour (VPT).

Los encuentros serán transmitidos por Telemundo Deportes, marcando un nuevo paso en la proyección internacional del pickleball venezolano.

“Nuestro país llega más preparado y con un equipo más sólido. Llevamos talento, compromiso y la ilusión de representar con orgullo los colores de Venezuela”, señaló Leon Stango, presidente de la delegación venezolana.

Un nuevo capítulo: nace el Venezuela PickleTour

El crecimiento del pickleball en el país da un paso histórico con el lanzamiento del Venezuela PickleTour (VPT), el primer circuito nacional oficial, que se estrenará en diciembre de 2025.

El VPT reunirá a jugadores de todos los niveles —desde amateurs hasta avanzados— e incluirá categorías abiertas por género y edad, incluyendo divisiones +40. A partir de 2026, el tour recorrerá cinco ciudades: Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo y Porlamar, con siete torneos que integrarán comunidades deportivas locales, impulsando el turismo y la economía del bienestar.

“El PickleTour Venezuela no es solo una competencia, es un movimiento. Queremos dejar huella en cada ciudad y conectar generaciones a través del deporte”, afirmó Frank Penoth, director de logística del VPT.

El deporte que une, cuida y transforma

El pickleball en Venezuela ya no es solo un deporte: es un abrazo en movimiento. Una forma de recordarnos que todavía sabemos juntarnos por algo bueno. Cuando la cancha se vuelve causa, el juego deja de ser competencia y se vuelve esperanza. Y ahí, en esa suma de voluntades, el país también gana.

Temas
Te puede interesar

Organizadores del Masters 1000 de París confían en la participación de Sinner y Alcaraz

Alcaraz se alista para liderar a España en una Copa Davis sin Sinner

Sinner se mete en semifinales en Viena

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

Huracán Melissa amenaza a Jamaica y Cuba

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
INVESTIGACIÓN

La DEA acorrala a Zapatero: localizan dinero y cuentas ligadas al régimen de Maduro

El exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal, que enfrenta acusaciones por narcotráfico. 
VENEZUELA

Confesiones de El Pollo Carvajal, habrían develado cómo el narco y el poder político se entrelazan en la región

Series de Netflix.
PLATAFORMAS

Netflix prueba votación en directo para impulsar interacción con la plataforma

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. 
TENSIONES

Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.
EL DERECHO DE ELEGIR

Miami-Dade llama al voto cívico en las elecciones municipales más transparentes de la historia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Bogi Nils Bogason, presidente de Icelndair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.
A VIAJAR

Aerolínea Icelandair comienza a volar a Miami

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Parálisis presupuestaria genera una guerra política preelectoral en Washington

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
INVESTIGACIÓN

La DEA acorrala a Zapatero: localizan dinero y cuentas ligadas al régimen de Maduro

El señor Escalona propone ser el representante de esta importante demarcación municipal.
FLORIDA

Rolando Escalona, candidato a comisionado Ciudad de Miami Distrito 3