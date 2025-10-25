Txema Carrillo: "El pádel no es solo un deporte, es una experiencia social y cultural"

El español Txema Carrilo, Director de Operaciones Deportivas en The Ritz-Carlton Key Biscayne, junto a su grupo de estudiantes donde imparte clases para practicar el Pádel.

El auge del pádel en Estados Unidos es una realidad imparable. Lo que comenzó como una curiosidad entre amantes del tenis se ha convertido en un fenómeno social, empresarial y deportivo que gana terreno en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles . En esta entrevista exclusiva con Diario Las Américas, Txema Carrillo , Director de Operaciones Deportivas en The Ritz-Carlton Key Biscayne, analiza cómo el pádel está transformando la vida social norteamericana y comparte su visión sobre el futuro del deporte.

“El pádel no es solo un deporte, es una herramienta para socializar.”

Txema Carrillo es uno de los líderes internacionales en la expansión del pádel. Nacido en España, desarrolló su carrera entre Europa y Estados Unidos. Tras obtener un MBA en Dirección Emprendedora en Miami, regresó a su país para emprender proyectos deportivos y, en diciembre de 2024, volvió a establecerse definitivamente en Estados Unidos.

“Estuve cinco años viviendo aquí y siempre supe que quería volver. Miami encaja con mi estilo de vida y representa el lugar ideal para desarrollar este deporte desde cero, con la experiencia acumulada en España”, explica.

Desde su posición en The Ritz-Carlton Key Biscayne, Carrillo combina gestión empresarial con pasión deportiva, liderando un programa que impulsa el crecimiento del pádel en uno de los entornos más exclusivos del país.

Una visión que une deporte, empresa y comunidad

Como Director de Operaciones Deportivas, Carrillo destaca que su misión va más allá del rendimiento deportivo.

“El programa debe venir acompañado de pasión. Transmitir esa pasión es lo que motiva a los miembros del club a participar, socializar y crear nuevas alianzas. El pádel tiene esa magia de unir personas.”

Bajo su dirección, el club organiza torneos, clínicas, programas para juniors y eventos empresariales que integran a jugadores de distintos niveles. “El objetivo es que los miembros se sientan parte de una comunidad, que vengan no solo a jugar, sino a compartir. Así el programa crece y genera nuevas oportunidades comerciales”, afirma.

El atractivo del pádel en Estados Unidos

“El pádel conecta a las personas de una forma única.”

El pádel ha conquistado el corazón de los estadounidenses por su carácter inclusivo, dinámico y social. “Hay muchos aficionados al tenis, pero el pádel ofrece algo distinto. Es rápido, accesible y fomenta la interacción. En Estados Unidos ya hay más de 150.000 personas practicándolo y la cifra sigue subiendo”, señala Carrillo.

El auge de deportes como el pickleball o el badminton también ha abierto el camino para nuevas disciplinas de raqueta. “Cada vez hay más torneos, más canchas y más visibilidad. El gobierno incluso apoya con visas para talentos internacionales. En apenas unos años, se ha pasado de tener una cancha en Oklahoma o Illinois a ver clubes en todo el país”, explica.

Miami, capital del crecimiento del pádel en Norteamérica

“Miami es la ciudad perfecta para conectar América y Europa.”

Carrillo considera que la capital del sol es el epicentro del crecimiento del pádel en el continente. “Miami es la capital del mundo hispanohablante, un punto de encuentro entre Europa y América Latina. Esa mezcla cultural favorece la expansión del deporte y atrae patrocinadores, marcas y talento internacional.”

Su visión empresarial también impulsa acuerdos con compañías internacionales para fortalecer el ecosistema del pádel. “Traer conocimiento y convenios desde España ayuda a consolidar el deporte en una potencia económica como Estados Unidos”, afirma.

Empresas, innovación y modelo español

“El modelo español y latinoamericano es un referente.”

Para Txema, la clave del desarrollo en EE.UU. está en adaptar el modelo europeo. “En España el pádel está muy consolidado, pero en Estados Unidos hay una oportunidad enorme. Lo que debemos hacer es replicar la estructura formativa, los clubes, la comunicación y los eventos corporativos que generen comunidad”, explica.

Las empresas cumplen un papel esencial. “Los patrocinios, las alianzas y las experiencias personalizadas son la base del crecimiento. El pádel no solo mueve deporte, también mueve relaciones y oportunidades de negocio.”

Imagen de WhatsApp 2025-10-20 a las 11.22.06_d4373bcb El español Txema Carrillo, Director de Operaciones Deportivas en The Ritz-Carlton Key Biscayne, luego de un entrenamiento con el cantante puertorriqueño Lenny Tavárez. Txema Carrillo

¿Moda o cambio estructural?

La proyección es clara: Estados Unidos planea construir más de 10.000 canchas de pádel en la próxima década. Para Carrillo, no se trata de una moda pasajera.

“Esto es un cambio estructural. En diez años el pádel estará completamente consolidado a nivel mundial. Las universidades están creando programas y los torneos profesionales ganan fuerza.”

¿Un futuro olímpico para el pádel?

“El camino hacia los Juegos Olímpicos pasa por la educación y la infraestructura.”

Carrillo cree que la expansión global del pádel lo acerca cada vez más al sueño olímpico. “Así como el surf o el softball lo lograron, el pádel tiene todos los ingredientes: popularidad, inclusión y espectáculo. Con el apoyo institucional y el desarrollo en Estados Unidos, no me sorprendería verlo pronto en los Juegos.”

Un legado que trasciende la cancha

“Espero que se me recuerde como un pionero en impulsar el pádel en Estados Unidos.”

Txema Carrillo no solo busca promover el deporte, sino también agradecer al país que lo acogió. “Impartir todo lo que aprendí y retribuirlo a Estados Unidos es una forma de agradecimiento. Me siento orgulloso de contribuir al crecimiento del pádel aquí, tanto en lo deportivo como en lo empresarial.”

Con el respaldo de su familia y el entusiasmo por seguir construyendo comunidad, Txema representa a una nueva generación de líderes deportivos que están transformando la cultura del pádel en Norteamérica.

Imagen de WhatsApp 2025-10-20 a las 11.22.06_180957da El español Txema Carrillo, Director de Operaciones Deportivas en The Ritz-Carlton Key Biscayne e instructor profesional del Pádel en Miami. Txema Carrillo

Biografía de Txema Carrillo

Txema Carrillo es un emprendedor y gestor deportivo español con formación en Business Management & Social Entrepreneurship en Nueva York y un MBA en Entrepreneurial Management en Miami. Exbecado como tenista universitario, ha trabajado en proyectos internacionales y es actualmente Director de Operaciones Deportivas en The Ritz-Carlton Key Biscayne, donde lidera el programa de pádel del resort. Su labor combina gestión, innovación y promoción del deporte como experiencia social y empresarial.