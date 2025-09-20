sábado 20  de  septiembre 2025
Béisbol

Agustín Ramírez: "Somos un equipo nuevo. Estamos aprendiendo del nivel"

El receptor dominicano conversó en exclusiva con Diario Las Américas sobre su estreno en las Grandes Ligas con los Marlins, el reto de ser un equipo tan joven y sus intenciones con miras al Clásico Mundial

Agustín Ramírez, receptor de los Miami Marlins&nbsp; &nbsp;

Agustín Ramírez, receptor de los Miami Marlins 

 

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Cuando la temporada de un equipo está por debajo de los resultados esperados, toca cambiar el foco del récord colectivo al desempeño individual de los jugadores, en un intento por conseguir motivos para llenar el tanque de la esperanza rumbo al siguiente torneo y, quizás más importante aún, a piezas que puedan servir de base para el futuro del club.

Allí encajan los Miami Marlins de 2025 y también el dominicano Agustín Ramírez.

Lee además
Wassim Merheby, de Verofax, Lionel Scaloni y Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la Asociación de Fútbol Argentino, en Miami.
Fútbol

Lionel Scaloni levanta polvareda a su paso por Miami y Messi aparece en todos sus planes
Carlos Giménez congresista federal republicano. 
FIN DE CONTROVERSIA

Giménez desmiente al FBI: "La Guardia Nacional no será desplegada en Miami"

El receptor llegó a la jornada del martes como el segundo mayor jonronero (20) de los peces en la presente contienda, el tercer mejor remolcador (63) y como líder absoluto en el departamento de dobles (29).

"Súper contento", señaló Ramírez en una conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS. "Tengo que agradecerle a los Marlins por la oportunidad que me han dado. Ahora vamos rumbo a la recta final y el objetivo es terminar fuerte", añadió.

Ramírez, que cumplió 24 años de edad el pasado 10 de septiembre, está en su campaña de estreno en las Grandes Ligas, pero un vistazo a su desempeño es suficiente para comprender que no ha sido tan complejo para el quisqueyano tomarle la medida al pitcheo de este nivel.

"La preparación en las ligas menores fue clave", explicó. "Jugué en cada nivel posible. Estaba esperando con ansias este momento para poder demostrar la clase de jugador que soy".

Si bien los Marlins han dejado en evidencia muchas carencias como equipo en esta temporada, una de las grandes fortalezas del combinado es su talentoso pitcheo. En 2025, Ramírez ha tenido la oportunidad de recibir al estelar Sandy Alcántara, su compatriota, quien se perdió todo el 2024 mientras se recuperaba de la cirugía Tommy John.

"Ha sido todo un reto para él. Viene de una Tommy John y tiene que trabajar con eso también", expresó el máscara. "Ha estado recuperándose salida tras salida. Lo he visto en sus últimas aperturas y tiene un gran nivel. Sabe el pelotero que es".

Asimismo, Ramírez también ha podido trabajar de la mano con otro compatriota, Edward Cabrera, quien estaba viviendo su mejor temporada en la MLB antes de ingresar recientemente en la lista de lesionados.

"Sabe lo que necesita hacer. Estamos siempre en la misma página, ejecutando sus pitcheos", dijo.

Mientras tanto, en lo que se refiere a lo colectivo, Ramírez, pese a su juventud, cuenta con la madurez necesaria para reconocer que es parte del proceso para un club con poca experiencia.

"Somos un equipo nuevo. Somos jóvenes. Estamos aprendiendo del nivel", indicó el prospecto. "Eso da una buena señal, que a pesar de eso, estamos ayudándonos, dándonos el apoyo".

Y aunque la meta actual de Ramírez es cerrar con fuerza su primer año en el máximo nivel, tampoco esconde su deseo de poder reforzar a la República Dominicana en el venidero Clásico Mundial de Béisbol, en el que los excampeones del torneo volverán a jugar en el LoanDepot Park.

“Quiero, primero que nada, terminar fuerte. Pero es un sueño también. Si me dan la oportunidad, claro que sí. Lo he visto por televisión. Están los mejores compitiendo. Sería todo un privilegio", cerró.

Temas
Te puede interesar

Muestra colectiva en Miami honra el legado de Julio Larraz

Dolphins vuelven a caer, ahora víctimas de los Bills y Josh Allen

Anuncian "descertificación" de centro de trasplantes de la Universidad de Miami por fallas sistémicas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

YouTube elimina canal oficial de Nicolás Maduro

Ernesto Michel Pérez Alvelaes.
"CARNE DE CAÑÓN"

Capturan a tercer cubano en Ucrania y revelan que 20.000 sirven como mercenarios para Rusia

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
SEGURIDAD NACIONAL

El trasfondo de la inédita ofensiva de EEUU contra el crimen organizado

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida. video
CRISIS MIGRATORIA

Gobierno de EEUU pide a la Corte Suprema retirar el TPS a 300.000 venezolanos

Te puede interesar

Una madre y sus dos hijas rinden tributo a Charlie Kirk frente a una foto suya situada en la entrada de la sede de su organización Turning Point USA en Arizona. video
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Deportaciones

Trump amenaza a Maduro con consecuencias "incalculables" si no acepta retorno de migrantes

Leopoldo Lòpez.
VENEZUELA

Leopoldo López solicita intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

Centenares de viajeros en espera en el Aeropuerto Internacional en Boston, Massachusetts.
Reforma migratoria

Organismo pide a Trump y al Congreso avanzar hacia un sistema de inmigración basado en el "mérito"

El transporte por carretera es uno de los pilares de la economía de Florida.
IMIGRACIÓN Y ECONOMIA

Camioneros de Florida reaccionan a controles en idioma inglés en las carreteras