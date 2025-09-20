Lionel Scaloni levanta polvareda a su paso por Miami y Messi aparece en todos sus planes

Wassim Merheby, de Verofax, Lionel Scaloni y Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la Asociación de Fútbol Argentino, en Miami.

Lionel Scaloni levantó polvareda en Miami durante el lanzamiento de la aplicación de Inteligencia Artificial para los hinchas, “ Vamos Argentina ” de Verofax.

El entrenador de la albiceleste afirmó que Lionel Messi volverá a jugar con la selección en Argentina y que “la MLS se ha equiparado mucho con la Liga Mexicana”.

Messi se había despedido de la escuadra nacional argentina en la goleada 3-0 sobre Venezuela, por las eliminatorias mundialistas sudamericanas, el 4 de septiembre pasado en Buenos Aires y el astro aseguró que esa fue la última vez que jugó con la albiceleste por los puntos en su país.

En Miami, Scaloni virtualmente confirmó que el crack volverá a jugar en su tierra.

Las dos últimas fechas FIFA antes de fin de año abren esa posibilidad. En esas dos ventanas, hay en proyecto cuatro partidos amistosos: en octubre, la albiceleste enfrentará en Estados Unidos a Venezuela y Puerto Rico; y en noviembre en casa, contra Angola y Arabia Saudí, Japón o Corea del Sur.

Picsart_24-06-14_16-17-20-284.jpg El entrenador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, observa el trofeo de la Copa América durante la ceremonia del sorteo del torneo de fútbol de la Copa América AP/Lynne Sladky

Scaloni, de paso, recordó la intensa emoción vivida por todos en Argentina con motivo de la despedida de Messi de la selección en un partido oficial y con dos goles anotados.

“Fue un día muy lindo, salió redondo, hizo goles estuvo con su familia; fue un día espectacular, que quedará grabado”, afirmó el estratega. “Seguramente no será el último partido de Messi en Buenos Aires, ya veremos. Porque merece volver a jugar [allá]”.

En su anterior visita a Miami, Scaloni afirmó que en cualquier capacidad, Messi estará con la selección argentina en el Mundial 2026.

Elogios a la MLS

Durante la conferencia de prensa realizada en el JW MarriotMarquis en el centro de Miami, Scaloni destacó el crecimiento de la Liga Estadounidense.

“La MLS se ha equiparado mucho a la Liga Mexicana, de hecho juegan partidos entre ellos en la Leagues Cup y casi no hay diferencia”, remarcó Scaloni. “La Liga MX siempre ha sido muy competitiva y muchos jugadores en vigencia van a jugar ahí y creo que son dos ligas potentes, la MLS está yendo para arriba”.

El nivel de ambas ligas se ve reflejado en la calidad de jugadores que son contratados por los clubes de Estados Unidos y México.

Scaloni aclaró que el criterio para escoger a los jugadores de la albiceleste no tiene nada que ver con la liga a la que se incorporan.

“Tampoco nos importa mucho dónde juegan los jugadores, nos importa el rendimiento”, explicó el entrenador. “Lógicamente si están en ligas potentes mejor, pero ahora mismo la MLS y la Liga MX son ligas competitivas y no es un problema para un jugador de selección que jueguen ahí, incluso el nivel está para que puedan venir a la selección argentina”.

Al lanzamiento de la aplicación asistieron el director comercial y de marketing de la Asociación de Fútbol Argentino Leandro Petersen y el ejecutivo principal de Verofax, Wassim Merheby.

La AFA tiene su sede en Miami con el propósito de introducir su marca en Estados Unidos. Gracias a ello tiene academias, establece asociaciones, fomenta vínculos comerciales y comparte un programa con Florida Internacional University de Liderazgo en los Deportes.

También la AFA proyecta abrir oficinas en África y en la India para aprovechar el prestigio de su fútbol y establecer vínculos comerciales con una región con casi 2,5 billones de personas.

Durante su estancia en Miami, Scaloni tuvo un encuentro exclusivo con los alumnos de FIU. Participaron importantes autoridades de la Universidad, como Alejandro Alvarado Bremer, del programa de Maestría de Periodismo en Español; Gabriela Hoberman, directora de los programas del Centro de Latinoamérica y el Caribe; Shlomi Dinar, representante de asuntos públicos internacionales; y José Miguel Cruz, director interino del Centro de Latinoamérica y del Caribe.

“El liderazgo no es solo ganar, sino sostener un proceso”, dijo Scaloni a los estudiantes de FIU. “Es confiar en la gente que te rodea y trabajar juntos para alcanzar lo extraordinario”.

Scaloni es considerado un tesoro en Argentina. Si bien es cierto que muchos piensan que lo logros que obtiene se deben a Messi, la verdad es que el entrenador es el que maneja los hilos.

“Lionel Scaloni es el mayor hallazgo en un siglo y medio de fútbol argentino”, escribió el prestigioso periodista rioplatense Jorge Barraza. “El 8 de septiembre pasado cumplió siete años como técnico albiceleste y lo hizo agregándole otra gema a su collar de perlas: ganó la eliminatoria. La suma al Mundial, las dos Copas América y la Finalissima [Copa de Campeones Conmebol-UEFA]. Le cambió el humor al país futbolero”.