lunes 24  de  noviembre 2025
EN LAS REDES

Beyoncé y Jay-Z sorprenden a espectadores en carrera de Fórmula 1 en Las Vegas

La pareja aprovechó su presencia en el evento de Fórmula 1 para dar una vuelta alrededor de la pista junto a Lewis Hamilton

Beyoncé y Jay-Z.

Beyoncé y Jay-Z.

Europa Press/dpa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Beyoncé y Jay-Z se convirtieron en las celebridades más comentadas en redes sociales este domingo. La pareja acaparó todas las miradas durante una sorpresiva aparición conjunta en el Gran Premio de Fórmula 1 de 2025 en Las Vegas, donde cada uno tomó un turno para dar una vuelta alrededor de la pista junto a Lewis Hamilton.

"¡Estoy sudando!", exclamó la exintegrante de Destiny's Child mientras se abanicaba en un video compartido en redes sociales.

Lee además
Etienne Charles, Gerard Schwarz, Creole Soul y la Orquesta Sinfónica Frost de la Frost School of Music de la Universidad de Miami, presentan el concierto, con entradas agotadas, San Juan Hill: A New York Story en el Alice Tully Hall del Lincoln Center el jueves 23 de octubre de 2025.
MÚSICA

Orquesta Sinfónica Frost hace historia con "San Juan Hill: A New York Story"
Escena del filme No alimentes a los niños.  video
CINE

Filme "No alimentes a los niños" se estrena en la cartelera venezolana

Después, Beyoncé compartió su propia experiencia en el circuito, publicando un breve video de ella misma subiéndose al auto deportivo del campeón de F1. Junto al video, hizo referencia a su canción de 2006 Green Light.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce)

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce)

El evento marcó una inusual salida conjunta para la pareja, quienes se casaron en 2008 y son padres de Blue Ivy, de 13 años, y de los gemelos Rumi y Sir, de 8 años.

Su aparición pública más reciente juntos fue en julio, durante la tercera noche de los conciertos en Atlanta de la gira Cowboy Carter de Beyoncé.

Durante el espectáculo, la cantante sorprendió a sus fans al invitar a su esposo al escenario durante su dueto Crazy In Love. "¡Un aplauso para mi hombre, Jay-Z!", exclamó la cantante.

Los atuendos de Beyoncé

La intérprete de Formation no pudo dejar pasar la oportunidad para deslumbrar al público con su estilo único y amor por la moda.

Para su primer look, la superestrella lució un mono blanco de Louis Vuitton hecho a medida con detalles en negro y rojo, complementando el conjunto con botas negras, guantes rojos y gafas de sol oscuras de aviador.

Completó el atuendo con una chaqueta negra larga, mientras lucía su cabello rubio con rizos sueltos.

Más tarde, la múltiples veces ganadora del Grammy se cambió a un mono rojo de cuero de Ferrari y un abrigo a juego, que combinó con una gorra negra de Ferrari, zapatos de tacón rojos, guantes oscuros y una bandera a cuadros.

Temas
Te puede interesar

Rosa Marquetti presenta en Miami "Celia en el Mundo"

Celia Sinfónica ofrece a Miami una noche de azúcar y eternidad

Aseguran que Miss Jamaica se recupera en hospital en Tailandia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino