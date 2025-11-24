Beyoncé y Jay-Z sorprenden a espectadores en carrera de Fórmula 1 en Las Vegas

MIAMI.- Beyoncé y Jay-Z se convirtieron en las celebridades más comentadas en redes sociales este domingo. La pareja acaparó todas las miradas durante una sorpresiva aparición conjunta en el Gran Premio de Fórmula 1 de 2025 en Las Vegas , donde cada uno tomó un turno para dar una vuelta alrededor de la pista junto a Lewis Hamilton .

"¡Estoy sudando!", exclamó la exintegrante de Destiny's Child mientras se abanicaba en un video compartido en redes sociales.

CINE Filme "No alimentes a los niños" se estrena en la cartelera venezolana

Después, Beyoncé compartió su propia experiencia en el circuito, publicando un breve video de ella misma subiéndose al auto deportivo del campeón de F1. Junto al video, hizo referencia a su canción de 2006 Green Light.

El evento marcó una inusual salida conjunta para la pareja, quienes se casaron en 2008 y son padres de Blue Ivy, de 13 años, y de los gemelos Rumi y Sir, de 8 años.

Su aparición pública más reciente juntos fue en julio, durante la tercera noche de los conciertos en Atlanta de la gira Cowboy Carter de Beyoncé.

Durante el espectáculo, la cantante sorprendió a sus fans al invitar a su esposo al escenario durante su dueto Crazy In Love. "¡Un aplauso para mi hombre, Jay-Z!", exclamó la cantante.

Los atuendos de Beyoncé

La intérprete de Formation no pudo dejar pasar la oportunidad para deslumbrar al público con su estilo único y amor por la moda.

Para su primer look, la superestrella lució un mono blanco de Louis Vuitton hecho a medida con detalles en negro y rojo, complementando el conjunto con botas negras, guantes rojos y gafas de sol oscuras de aviador.

Completó el atuendo con una chaqueta negra larga, mientras lucía su cabello rubio con rizos sueltos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Global Black Magazine (@globalblackmag)

Más tarde, la múltiples veces ganadora del Grammy se cambió a un mono rojo de cuero de Ferrari y un abrigo a juego, que combinó con una gorra negra de Ferrari, zapatos de tacón rojos, guantes oscuros y una bandera a cuadros.