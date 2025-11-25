martes 25  de  noviembre 2025
Fórmula 1

Verstappen revive la pelea por el título: todos los escenarios que lo coronarían campeón del mundo

Max Verstappen revive la lucha por el título tras la descalificación de los McLaren en Las Vegas. Ahora está a solo 24 puntos del líder Lando Norris y empatado con Oscar Piastri

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.&nbsp;

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025. 

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Fórmula 1 dio un giro inesperado tras el GP de Las Vegas. Max Verstappen, quien llegó al fin de semana con posibilidades matemáticas de ser eliminado de la lucha por el campeonato, salió completamente revitalizado después de que los comisarios descalificaran a los dos McLaren por desgaste excesivo del skid.

El resultado dejó al neerlandés empatado con Oscar Piastri y a solo 24 puntos del líder Lando Norris, reabriendo una batalla por el título que parecía sentenciada en agosto.

Lee además
El holandés Max Verstappen, de Red Bull, celebra luego de ganar el Gran Premio de Las Vegas, el 22 de noviembre de 2025.
MOTORES

¡Al rojo vivo! Verstappen gana en Las Vegas y enciende la carrera por el título en la F1
El Barcelona sigue de cerca al Real Madrid en la lucha por el primer lugar de la tabla en la liga española en esta temporada.
Deportes

El Deportivo: Barcelona golea en su regreso al Camp Nou, equipo de Messi y Suárez asciende y Verstappen gana en Las Vegas

Verstappen: De estar 104 puntos abajo a volver a la pelea

Tras el Gran Premio de los Países Bajos, Verstappen estaba 104 puntos por detrás de Piastri, entonces líder del campeonato. Ahora, con dos carreras y un sprint restantes, el piloto de Red Bull huele el milagro.

Mientras tanto, Norris sigue con ventaja matemática: necesita superar por solo dos puntos a Piastri y Verstappen en Catar para asegurar el campeonato. Pero la presión ahora está sobre McLaren.

Escenarios en los que Verstappen sería campeón de Fórmula 1

Los siguientes escenarios consideran situaciones verosímiles y evitan casos que provocarían órdenes de equipo evidentes (como Piastri terminando justo delante de Norris en la última carrera).

Escenario 1 – Verstappen gana todo y Norris cede posiciones

Verstappen gana las dos carreras finales y el sprint.

Norris termina segundo y sexto en las carreras.

Norris es segundo en el sprint.

Escenario 2 – Gana todo y Norris es tercero y cuarto

Verstappen gana las dos carreras y el sprint.

Norris termina tercero y cuarto en las carreras.

Norris termina segundo en el sprint.

Verstappen gana por desempate al tener 8 victorias frente a 7.

Escenario 3 – Norris baja al quinto y tercero en el sprint

Verstappen gana las dos carreras y el sprint.

Norris termina segundo y quinto en las carreras.

Norris concluye tercero en el sprint.

Verstappen gana por countback al sumar más victorias.

Escenario 4 – Norris tiene un cero

Verstappen gana las dos carreras y el sprint.

Norris no puntúa en al menos una carrera más.

Cualquier resultado adicional que favorezca a Verstappen rompería la diferencia.

Escenario 5 – Norris gana el sprint pero cae al séptimo

Verstappen gana las dos carreras.

Norris gana el sprint.

Norris termina segundo y séptimo en las carreras.

Las matemáticas aún favorecerían a Verstappen.

Un final de temporada histórico en ciernes

Las descalificaciones en Las Vegas no solo cambiaron la clasificación, sino que han generado un final de temporada con tintes legendarios.

Si Verstappen consigue remontar y se proclama campeón, sería una de las mayores hazañas en la historia moderna de la Fórmula 1.

Temas
Te puede interesar

Fútbol argentino recuerda a Maradona cinco años después de su muerte

Estos son los cuatro finalistas de la MLS en la presente temporada

Tyler Herro vuelve con fuerza y lidera la quinta victoria consecutiva de los Miami Heat

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

Esta vista aérea muestra a camioneros que transportan mercancías de exportación a Estados Unidos durante una manifestación como parte de la huelga nacional de agricultores en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 24 de noviembre de 2025.
Paro nacional

Protesta de agricultores y camioneros mexicanos bloquean puente fronterizo con EEUU

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Te puede interesar

Phillip Andrew Ortiz, de 38 años. 
AGRESION

Detienen a abogado de Miami por agredir a pasajero a bordo de un crucero

Por Carlos Armando Cabrera
El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
ECONOMíA

Ventas minoristas suben más de un 4% en septiembre respecto al mismo mes de 2024

Imagen referencial.
AUDITORÍA REVELADORA

Congelan pagos de Medicaid en Florida por falta de credenciales en 1.000 terapeutas

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACION

USCIS reabrirá casos de refugiados admitidos entre 2021 y 2025

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESO

Joven de 18 años resulta herido en balacera, policía busca al responsable