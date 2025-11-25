Verstappen revive la pelea por el título: todos los escenarios que lo coronarían campeón del mundo

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.

La Fórmula 1 dio un giro inesperado tras el GP de Las Vegas. Max Verstappen , quien llegó al fin de semana con posibilidades matemáticas de ser eliminado de la lucha por el campeonato, salió completamente revitalizado después de que los comisarios descalificaran a los dos McLaren por desgaste excesivo del skid.

El resultado dejó al neerlandés empatado con Oscar Piastri y a solo 24 puntos del líder Lando Norris, reabriendo una batalla por el título que parecía sentenciada en agosto.

Deportes El Deportivo: Barcelona golea en su regreso al Camp Nou, equipo de Messi y Suárez asciende y Verstappen gana en Las Vegas

MOTORES ¡Al rojo vivo! Verstappen gana en Las Vegas y enciende la carrera por el título en la F1

Verstappen: De estar 104 puntos abajo a volver a la pelea

Tras el Gran Premio de los Países Bajos, Verstappen estaba 104 puntos por detrás de Piastri, entonces líder del campeonato. Ahora, con dos carreras y un sprint restantes, el piloto de Red Bull huele el milagro.

Mientras tanto, Norris sigue con ventaja matemática: necesita superar por solo dos puntos a Piastri y Verstappen en Catar para asegurar el campeonato. Pero la presión ahora está sobre McLaren.

Escenarios en los que Verstappen sería campeón de Fórmula 1

Los siguientes escenarios consideran situaciones verosímiles y evitan casos que provocarían órdenes de equipo evidentes (como Piastri terminando justo delante de Norris en la última carrera).

Escenario 1 – Verstappen gana todo y Norris cede posiciones

Verstappen gana las dos carreras finales y el sprint.

Norris termina segundo y sexto en las carreras.

Norris es segundo en el sprint.

Escenario 2 – Gana todo y Norris es tercero y cuarto

Verstappen gana las dos carreras y el sprint.

Norris termina tercero y cuarto en las carreras.

Norris termina segundo en el sprint.

Verstappen gana por desempate al tener 8 victorias frente a 7.

Escenario 3 – Norris baja al quinto y tercero en el sprint

Verstappen gana las dos carreras y el sprint.

Norris termina segundo y quinto en las carreras.

Norris concluye tercero en el sprint.

Verstappen gana por countback al sumar más victorias.

Escenario 4 – Norris tiene un cero

Verstappen gana las dos carreras y el sprint.

Norris no puntúa en al menos una carrera más.

Cualquier resultado adicional que favorezca a Verstappen rompería la diferencia.

Escenario 5 – Norris gana el sprint pero cae al séptimo

Verstappen gana las dos carreras.

Norris gana el sprint.

Norris termina segundo y séptimo en las carreras.

Las matemáticas aún favorecerían a Verstappen.

Un final de temporada histórico en ciernes

Las descalificaciones en Las Vegas no solo cambiaron la clasificación, sino que han generado un final de temporada con tintes legendarios.

Si Verstappen consigue remontar y se proclama campeón, sería una de las mayores hazañas en la historia moderna de la Fórmula 1.