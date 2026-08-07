viernes 7  de  agosto 2026
Fútbol

Noruega exige la renuncia de Gianni Infantino en plena crisis de la FIFA

Noruega endureció su postura contra Gianni Infantino tras el fracaso de su plan para abrir la FIFA a inversores privados y pidió su dimisión.

En foto del miércoles 16 de agosto del 2023, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa el encuentro entre Inglaterra y Australia de las semifinales de la Copa Mundial femenina.

En foto del miércoles 16 de agosto del 2023, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa el encuentro entre Inglaterra y Australia de las semifinales de la Copa Mundial femenina.

AP Foto/Mark Baker
Por Pedro Felipe Hernández

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) anuncia que solicitará la dimisión de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, al considerar que ya no cuenta con la confianza institucional necesaria para seguir al frente del organismo rector del fútbol mundial.

La presidenta de la NFF, Lise Klaveness, hizo el anuncio durante una rueda de prensa, un día después de una reunión de los órganos directivos de la federación noruega en la que se analizó la situación de la FIFA y el liderazgo de Infantino.

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Noruega endurece su postura contra Infantino

Klaveness aseguró que no existe margen para recuperar la confianza en el dirigente italosuizo y afirmó que la federación pedirá formalmente su renuncia. Según explicó, la actual coyuntura exige un liderazgo sólido y estable, algo que, a su juicio, Infantino ya no puede ofrecer.

La dirigente recordó que la Federación Noruega ha sido una de las voces más críticas con la gestión del presidente de la FIFA en los últimos años, manteniendo una postura firme en distintos asuntos relacionados con la gobernanza del organismo.

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016 y, por ahora, es el único candidato para las elecciones previstas en marzo de 2027. Para mantenerse en el cargo necesitará el respaldo de la mayoría de las 211 federaciones miembro con derecho a voto.

La petición de dimisión llega además en medio de una crisis para el máximo dirigente del fútbol mundial, tras el fracaso de su propuesta para abrir la FIFA a inversores privados, un proyecto que fue retirado días atrás y que incrementó las críticas hacia su gestión.

FUENTE: AFP

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