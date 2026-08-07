Presidente de La Liga Española carga contra Infantino y exige responsabilidades por la crisis de gobernanza en la FIFA

Los jugadores españoles celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey en East Rutherford el 19 de julio de 2026.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a arremeter contra la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA y aseguró que la actual crisis institucional no se resolverá con disculpas, sino con responsabilidades por las decisiones adoptadas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Tebas afirmó que ocultar decisiones de gran relevancia al Consejo de la FIFA, a las federaciones miembro y a los propios altos ejecutivos del organismo representa "una gravísima quiebra de la gobernanza institucional", rechazando que se trate únicamente de un problema de comunicación.

Ciclismo La Vuelta a España y el Mundial marcarán el adiós de Nairo Quintana al ciclismo

Las declaraciones llegan después de que la FIFA retirara su propuesta de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que iba a gestionar las operaciones comerciales y los principales eventos del organismo, incluido el Mundial. El proyecto fue descartado por Infantino tras las críticas recibidas y después de asegurar que había escuchado a todas las partes implicadas.

Para Tebas, el denominado "perdón de Rabat" no pone fin a la controversia. El dirigente español sostuvo que, si existió ocultación de información, es necesario identificar a los responsables y exigir consecuencias. Además, señaló directamente a Infantino como la persona que impulsó y dirigió el proceso.

El máximo dirigente de LaLiga también recordó el polémico caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, cuya sanción fue suspendida durante el Mundial tras las presiones políticas reconocidas públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tebas calificó ese episodio como una "interferencia política intolerable" en la independencia disciplinaria del fútbol.

Asimismo, cuestionó los comunicados de respaldo a Infantino emitidos por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y otras federaciones, al considerar que reflejan un problema estructural en el modelo de gobernanza del fútbol mundial.

Finalmente, Tebas aseguró que la reunión celebrada en Rabat no puede convertirse en una "ceremonia de absolución" y defendió que esta crisis debe marcar un punto de inflexión para impulsar una FIFA con mayor transparencia, independencia y equilibrio en la toma de decisiones.