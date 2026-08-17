lunes 17  de  agosto 2026
Fútbol

Escocia retira su apoyo a Infantino y no votará por su reelección en 2027

Escocia retira su apoyo a Gianni Infantino y confirma que no votará por su reelección como presidente de la FIFA en 2027.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La Federación Escocesa de Fútbol retiró su apoyo a Gianni Infantino y confirmó que no votará a favor de su reelección como presidente de la FIFA en 2027, sumándose así a la creciente oposición dentro del fútbol europeo.

El presidente de la federación escocesa, Ian Maxwell, aseguró que su organismo está alineado con la postura de la UEFA, que ha expresado una pérdida de confianza en la FIFA y ha cuestionado la gestión de Infantino.

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“La posición de la federación escocesa ha sido muy clara desde que las federaciones de la UEFA se reunieron. Estamos alineados con la posición de la UEFA”, declaró Maxwell durante la presentación del nuevo seleccionador de Escocia, Sebastian Pocognoli.

“No votaremos a favor de la reelección de Infantino en 2027”, sentenció.

La decisión de Escocia se produce después de las críticas generadas por el intento de Infantino de incorporar inversión privada a competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo. El proyecto, que finalmente no salió adelante, provocó un fuerte rechazo entre distintas federaciones y organismos internacionales.

Escocia se suma a Inglaterra, Gales y la República de Irlanda, que también han retirado su respaldo al actual presidente de la FIFA en las últimas semanas.

Además, la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) han cuestionado públicamente a Infantino y han reclamado su dimisión por el frustrado proyecto de inversión privada en las competiciones de la FIFA.

A pesar de la creciente oposición, por ahora ningún candidato ha anunciado oficialmente su intención de competir contra Infantino por la presidencia de la FIFA. El plazo para presentar candidaturas finalizará el 18 de noviembre, mientras que las elecciones están previstas para 2027.

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