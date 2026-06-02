martes 2  de  junio 2026
DEPORTES

Víctor Wembanyama admite que los Spurs aún están asimilando su triunfo sobre el Thunder

En su tercera temporada en la NBA, el pívot Víctor Wembanyama lideró a los Spurs a las Finales contra los Knicks en su primera aparición en los playoffs

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin Magic Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin "Magic" Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.

CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN ANTONIO.- El astro francés Víctor Wembanyama reconoció este martes que los Spurs de San Antonio aún deben "volver a la realidad" y dejar atrás la euforia por su victoria sobre el Thunder de Oklahoma City que los llevó a las Finales de la NBA, que se inician el miércoles.

En su tercera temporada en la NBA, el pívot de 2,24 metros de altura ha liderado a los Spurs a las Finales contra los Knicks de Nueva York en su primera aparición en los playoffs, y lo hizo por lo alto al destronar en un dramático séptimo partido al Thunder, último campeón de la liga.

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"Es una emoción que no sentía desde hace mucho tiempo. Ni siquiera sé desde cuándo", dijo Wembanyama el martes. "Todavía necesitamos volver a la realidad y darnos cuenta de que aún no hemos hecho lo más difícil".

El francés, de 22 años, fue la primera selección de San Antonio en el Draft de 2023 y va camino de convertirse en la nueva cara de la NBA, al nivel de Michael Jordan y LeBron James en su mejor momento.

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Wemby ve de reojo las cinco pancartas de campeonato de San Antonio que cuelgan del techo de su estadio, de 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014, cuando celebraron a glorias de la franquicia como el entrenador Gregg Popovich, ahora presidente de los Spurs, y estrellas como Tim Duncan, David Robinson, el francés Tony Parker y el argentino Manu Ginóbili.

En frente, Wemby tendrá a unos Knicks hambrientos de victoria, pues buscan su primer título de la NBA desde 1973.

"Es un gran equipo de jugadores experimentados (...) En mi opinión, están justo donde deben estar y cada uno tendrá muchísimas ganas de triunfar", destaca Wembanyama, quien fue el Novato del Año en 2024 y en esta temporada fue elegido por unanimidad como Jugador Defensivo del Año tras liderar la liga en tapones por tercera temporada consecutiva.

Liverpool negocia con Iraola

El Liverpool y el técnico español Andoni Iraola han entablado conversaciones con vistas a su contratación para sentarse en el banquillo de los Reds tras la salida de Arne Slot, destituido el sábado, informaron este martes varios medios británicos.

El acercamiento fue iniciado por el director deportivo Richard Hughes, quien llevó a Iraola (43 años) al Bournemouth en 2023, cuando el dirigente británico trabajaba para el club del sur de Inglaterra, precisa la agencia Press Association.

Iraola está libre de cualquier compromiso desde su salida a final de temporada de los Cherries, a los que llevó hasta un inesperado sexto puesto en la Premier League, que da acceso a la Liga Europa.

FUENTE: AFP

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