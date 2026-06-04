Knicks remontan y golpean primero en unas Finales históricas ante los Spurs

Los New York Knicks dieron el primer gran golpe de las Finales de la NBA 2026 al imponerse 105-95 a los San Antonio Spurs en el Juego 1, tras remontar una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad y arrebatar la ventaja de campo a los texanos.
Los New York Knicks remontaron 14 puntos para vencer 105-95 a los San Antonio Spurs en el Juego 1 de las Finales NBA 2026.
Los New York Knicks dieron el primer gran golpe de las Finales de la NBA 2026 al imponerse 105-95 a los San Antonio Spurs en el Juego 1, tras remontar una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad y arrebatar la ventaja de campo a los texanos.
La figura de la noche volvió a ser Jalen Brunson, quien firmó 30 puntos, incluidos 13 en el último cuarto, liderando una espectacular reacción de unos Knicks que cerraron el encuentro con un parcial de 11-0.
Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, los Spurs parecían tener el control. Sin embargo, Brunson apareció una vez más para cambiar el guion.
Con 2:16 por jugar, Victor Wembanyama anotó dos tiros libres para poner a San Antonio arriba 95-94. La respuesta llegó inmediatamente: Brunson clavó un triple desde la esquina que devolvió la ventaja a Nueva York, antes de sentenciar con una espectacular suspensión girándose mientras caía al suelo a falta de 38 segundos.
"Es un competidor increíble. En los momentos más grandes aparece. Eso es lo que hacen los MVP", afirmó el entrenador de los Knicks, Mike Brown.
Con este triunfo, Nueva York alcanzó 12 victorias consecutivas en estos playoffs, convirtiéndose en apenas el séptimo equipo en la historia de la NBA en lograr una racha semejante y el tercero en hacerlo dentro de una misma postemporada.
Las mayores rachas de victorias consecutivas en unos playoffs siguen siendo:
Golden State Warriors – 15 triunfos (2017)
San Antonio Spurs – 12 triunfos (1999)
New York Knicks – 12 triunfos (2026)
Ahora los Knicks están a solo tres victorias de conquistar su primer campeonato desde 1973.
La gran estrella de San Antonio terminó con 26 puntos y 12 rebotes, pero tuvo una noche muy complicada en la eficiencia ofensiva. Wembanyama lanzó apenas 6 de 21 en tiros de campo durante su debut en unas Finales NBA.
"Fui malo esta noche. No es más complicado que eso", reconoció el francés tras el encuentro.
También aportaron 17 puntos Stephon Castle, mientras que Julian Champagnie y Dylan Harper sumaron 16 cada uno.
La derrota también acabó con una curiosa marca histórica de San Antonio. Los Spurs habían ganado los seis Juegos 1 de Finales que habían disputado anteriormente y nunca habían estado en desventaja en una serie por el campeonato antes de finalizar una final.
Eso cambió este miércoles.
Además, el encuentro contó con la presencia de leyendas de la franquicia como David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili y el histórico entrenador Gregg Popovich.
Del lado neoyorquino también acudieron figuras emblemáticas como Patrick Ewing y varios seguidores célebres, entre ellos Spike Lee, Ben Stiller, Timothée Chalamet y Fat Joe.
Juego 1
Knicks 105-95 Spurs
Serie
Knicks lideran 1-0
Próximo partido
Juego 2: viernes en San Antonio.
La serie apenas comienza, pero los Knicks ya han enviado un mensaje contundente: llegan en el mejor momento posible y están cada vez más cerca de romper una sequía de campeonato que dura más de medio siglo.