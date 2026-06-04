Victor Wembanyama se culpa tras caer en su debut en las Finales de la NBA: "Estuve mal esta noche"

Victor Wembanyama, el número 1 de los San Antonio Spurs, observa durante el último cuarto contra los New York Knicks en el primer partido de las finales de la NBA de 2026 en el Frost Bank Center el 3 de junio de 2026 en San Antonio, Texas.

El estreno de Victor Wembanyama en unas Finales de la NBA estuvo lleno de emociones. El fenómeno francés recibió una de las mayores ovaciones de la noche, fue bendecido por unas monjas antes del partido y conectó rápidamente con la afición de los San Antonio Spurs. Sin embargo, la alegría inicial se transformó en frustración tras la derrota por 105-95 ante los New York Knicks en el Juego 1.

A pesar de firmar 26 puntos en su debut en unas Finales, Wembanyama no quedó satisfecho con su actuación. El pívot francés tuvo una noche complicada en ataque, fallando 15 de sus 21 lanzamientos de campo y enfrentándose constantemente a la intensa defensa neoyorquina.

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"Estuve mal esta noche. No es más complicado que eso", reconoció Wembanyama tras el encuentro.

Los Knicks mantienen su impresionante racha

La derrota fue especialmente dolorosa para San Antonio porque los Knicks cerraron el partido con un parcial de 11-0 para arrebatarles la ventaja de campo. El equipo de Nueva York atraviesa un momento extraordinario y suma ya 12 victorias consecutivas, permaneciendo invicto desde abril.

Ahora, los Spurs necesitan ganar cuatro de los próximos seis encuentros para conquistar el campeonato, una tarea complicada ante un rival que atraviesa el mejor momento de la temporada.

Wembanyama no pierde la calma

Pese al revés, la estrella francesa dejó claro que no existe preocupación dentro del vestuario texano. San Antonio ya ha demostrado capacidad de reacción durante estos playoffs, remontando situaciones adversas frente a Portland, Minnesota y Oklahoma City.

"Obviamente hemos estado abajo en una serie antes. Nunca en las Finales, claro, pero no me estoy castigando por nada. No estoy preocupado ni un poco", afirmó.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, respaldó a su jugador y destacó su capacidad para aprender de los errores.

"Se responsabiliza de lo que ocurre. Espero que aprenda mucho de este partido y llegue con un gran enfoque al Juego 2", señaló el técnico.

Adam Silver destaca su rápida evolución

Antes del partido, el comisionado de la NBA, Adam Silver, elogió el impacto que Wembanyama ha tenido en la liga desde su llegada hace tres años.

Silver aseguró que el francés está incluso por delante de las expectativas que existían sobre su desarrollo y recordó el liderazgo mostrado por el jugador en eventos como el All-Star Weekend.

"Está adelantado a cualquier cronograma que la gente hubiera imaginado para él", comentó Silver.

El desafío del Juego 2

La gran incógnita ahora no es si Wembanyama puede recuperarse, sino cuándo lo hará. A lo largo de su joven carrera ha respondido a cada reto, incluida la trombosis venosa profunda que puso fin prematuramente a su temporada anterior.

Su compañero Dylan Harper confía plenamente en que la reacción llegará de inmediato.

"Nunca se esconde de los grandes momentos. Siempre da un paso al frente", aseguró.

Con la serie 1-0 a favor de Nueva York, todas las miradas estarán puestas en Wembanyama durante el Juego 2, donde los Spurs intentarán evitar quedar contra las cuerdas en la lucha por el anillo.