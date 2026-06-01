lunes 1  de  junio 2026
DEPORTES

El Deportivo: PSG repite en la Champions, Marlins tienen candidato para extensión y el Roland Garros sigue dando sorpresas

Por segundo año consecutivo, el PSG se alzó con la "Orejona", mientras que Otto López continúa dándole razones a los Marlins para que le ofrezcan estabilidad

El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, levanta el trofeo de la Liga de Campeones tras el arribo del equipo al Parque de Los Príncipes, el 31 de mayo de 2026.

El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, levanta el trofeo de la Liga de Campeones tras el arribo del equipo al Parque de Los Príncipes, el 31 de mayo de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El triunfo del París Saint-Germain en la Liga de Campeones por segundo año consecutivo se apoderó de los titulares de prensa durante el fin de semana; sin embargo, en otras disciplinas también hubo mucho por destacar.

En las Grandes Ligas, por ejemplo, el dominicano Otto López continúa argumentando su caso para recibir una extensión de contrato con los Marlins de Miami y el Roland Garros no deja de sacudir a los favoritos, tanto del lado femenino como del masculino.

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PSG repite como monarca en la Champions

El París Saint-Germain logró revalidar su título en la Liga de Campeones de la UEFA este sábado en Budapest, al imponerse en los penales al Arsenal luego de que igualaran 1-1 en el tiempo regular y la prórroga. Hasta ese momento, sólo el Real Madrid de Zinedine Zidane durante el trienio 2016-2017-2018 había logrado apuntar su nombre en al menos dos casillas seguidas del palmarés de la Champions bajo su actual denominación, desde 1992-1993.

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López se asoma como candidato a extensión en los Marlins

A sus 27 años de edad, el dominicano Otto López se ha convertido en uno de los mejores jugadores de los Marlins de Miami. Así lo refleja su línea ofensiva de .330/.361/.470, con 14 dobles, dos triples, cuatro jonrones, 31 anotadas, 22 impulsadas y ocho bases robadas tras sus primeros 55 juegos del vigente certamen. Ese sólido rendimiento deja la puerta abierta a que la directiva de los peces opte por amarrarlo durante los próximos años y pueda construir a su alrededor el cuadro interior del combinado del sur de la Florida.

Gauff y Swiatek quedan fuera de Roland Garros

El segundo Grand Slam del año continúa dejando sorpresas por doquier y es que luego de las eliminaciones de figuras estelares como Jannik Sinner, Novak Djokovic o Elena Rybakina, este sábado cayó la campeona defensora Coco Gauff y el domingo lo hizo la número tres mundial Iga Swiatek. "Sé que puedo hacerlo mejor, pero hoy, simplemente, no fui capaz y no encontré cómo hacerlo", admitió la tenista polaca.

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Tchouaméni habló de su altercado con Valverde

El centrocampista de la selección francesa Aurélien Tchouaméni lamentó este domingo "las proporciones" que alcanzó el altercado con su compañero en el Real Madrid, Federico Valverde, a comienzos de mayo y pidió "pasar definitivamente a otra cosa. Es evidente que pasó algo, todos ustedes lo saben, pero alcanzó unas proporciones desproporcionadas porque, por desgracia, se publicó en prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes", lamentó Tchouaméni en una rueda de prensa en Clairefontaine, cerca de París, lugar de concentración de Francia para preparar el Mundial.

Wembanyama y los Spurs avanzan a la final

Liderados por los 22 puntos de Víctor Wembanyama, los Spurs de San Antonio se impusieron este sábado 111-103 sobre el Thunder de Oklahoma City en el séptimo juego por la final de la Conferencia Oeste y clasificaron a las Finales de la NBA. El cuadro tejano logró su séptimo título de conferencia en el Paycom Center (Oklahoma City) y clasificó por primera vez a las finales desde la temporada 2013-14, cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Heat de Miami. Ahora, el astro francés y su combinado buscarán levantar la corona en una serie decisiva contra los Knicks de Nueva York que arranca el miércoles.

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