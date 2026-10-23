viernes 23  de  octubre 2026
Fútbol

Vincent Kompany es hospitalizado tras desplomarse durante un entrenamiento del Bayern Múnich

Vincent Kompany fue hospitalizado tras desplomarse durante un entrenamiento del Bayern Múnich. El técnico belga está estable y permanece bajo supervisión médica.

El técnico belga del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, da instrucciones a sus jugadores durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid CF y el FC Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de abril de 2026.&nbsp;

El técnico belga del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, da instrucciones a sus jugadores durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid CF y el FC Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de abril de 2026. 

Foto de Pierre-Philippe MARCOU / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El entrenador belga se encuentra estable y permanece bajo supervisión médica mientras se somete a exhaustivos exámenes. El Bayern confirmó que su cuerpo técnico asumirá los entrenamientos y la gestión de los partidos hasta nuevo aviso.

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue trasladado este viernes a un hospital de la ciudad alemana después de sufrir un desvanecimiento mientras presenciaba una sesión de entrenamiento del equipo filial. El técnico belga, de 40 años, recibió atención médica y permanece bajo supervisión de los especialistas, según informó el club bávaro.

Lee además
Los seguidores de la leyenda del fútbol argentino Lionel Messi (derecha) compiten por conseguir autógrafos tras la llegada de Messi a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de Deportes, el 22 de octubre de 2026.
Fútbol

Messi celebra el Premio Princesa de Asturias ante más de 6.000 personas en Oviedo
Diego Maradona (izquierda) esquiva al inglés Trevor Steven durante el partido de la Copa Mundial en el Estadio Azteca, el 22 de junio de 1986. La camiseta que usó el astro argentino en ese partido, en el que el controvertido gol de la “mano de Dios” y luego el mejor gol de la historia de los mundiales está en venta
Fútbol

El juicio por la muerte de Maradona queda visto para sentencia: se conocerá el 22 de diciembre

De acuerdo con el diario alemán Bild, un helicóptero aterrizó en las instalaciones deportivas del Bayern y el entrenador fue evacuado posteriormente en ambulancia. Según información de Diario AS, Kompany se encuentra estable, aunque todavía no se han comunicado oficialmente los motivos exactos del episodio.

El Bayern confirmó lo sucedido mediante un comunicado en el que explicó que el técnico tuvo que recibir asistencia médica tras desplomarse durante el entrenamiento del segundo equipo. Asimismo, indicó que está siendo sometido a exhaustivos exámenes médicos y que permanecerá bajo vigilancia hospitalaria.

Una infección vírica había afectado su salud

El incidente se produjo después de varios días complicados para Kompany, quien había sufrido problemas de salud relacionados con una infección vírica durante la última semana.

Según la información publicada por Bild, el entrenador ya había acudido al hospital días atrás, aunque entonces no le detectaron ninguna afección grave. La infección también habría agravado las molestias en una antigua zona de cicatrices y le habría dificultado incluso subir escaleras.

Pese a encontrarse indispuesto, Kompany dirigió al Bayern en la contundente victoria por 6-1 frente al Leipzig. Sin embargo, tuvo que tumbarse en el sofá de su vestuario tanto durante el descanso como después del encuentro, una muestra de las dificultades físicas que atravesaba.

El entrenador también se perdió varias sesiones de trabajo y fue sustituido por su segundo, Aaron Danks, en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Posteriormente, regresó al banquillo para dirigir el encuentro que terminó con empate 2-2.

Kompany había reconocido que no prestó suficiente atención a las señales de su cuerpo y admitió que había atravesado días especialmente difíciles. La falta de descanso podría haber contribuido a agravar su situación, aunque todavía no existe una explicación médica oficial sobre el desvanecimiento.

El cuerpo técnico asumirá las funciones del entrenador

Tras el traslado hospitalario, el Bayern Múnich anunció que los integrantes del cuerpo técnico se encargarán de los entrenamientos y de la gestión de los partidos hasta nuevo aviso.

Por ahora, el club no ha ofrecido más detalles sobre el diagnóstico ni ha establecido un plazo para el regreso de Kompany a sus funciones. Su evolución médica será determinante para conocer cuándo podrá reincorporarse a la actividad.

La noticia ha generado preocupación en el entorno del conjunto alemán, que permanece pendiente de la recuperación de su entrenador mientras se esperan nuevas informaciones oficiales sobre su estado de salud.

Temas
Te puede interesar

Definidos los abridores para el primer juego de la Serie Mundial entre Rays y Brewers

Verstappen amenaza con aplazar una coronación histórica de Antonelli en la Fórmula 1

Exasesor de Red Bull arremete contra Christian Horner y su "colección de falsedades"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
NO DINERO, NO CUSTODIOS

Sheriff de Miami-Dade elimina programa de sargentos de armas para ahorrar $4,1 millones

La Policía investiga las causas del hecho.
ATAQUE

Colombia: estalla carro bomba y deja a cuatro mujeres heridas

La congresista federal de origen somalí, Ilhan Omar, enfrenta investigación por fraude migratorio.
EEUU

Documentos revelarían dos líneas de investigación contra Ilhan Omar por presunto fraude migratorio

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Choque epistolar entre alcaldesa y sheriff por seguridad de funcionarios de Miami-Dade

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 
CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Rodríguez Zapatero no convence y la fiscalía ordena invertigarlo por malversación por joyas ocultas

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Choque epistolar entre alcaldesa y sheriff por seguridad de funcionarios de Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump habla con periodistas en las afueras de la Casa Blanca.
DENUNCIA

Trump fustiga a LeBron James por su irrespeto al himno nacional

Hialeah crea nueva unidad para controlar a los conductores agresivos. 
MULTAS POR CORRER

Hialeah presenta nueva unidad policial contra conductores agresivos

Imagen referencial.
Calles bajo agua

Mareas del rey: estos son los días de mayor riesgo para el sur de Florida

Imagen referencial a un perro
MULTAS SEVERAS

Crueldad animal podría costar hasta $7.500 en Miami, avanzan nuevas sanciones