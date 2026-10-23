Vincent Kompany es hospitalizado tras desplomarse durante un entrenamiento del Bayern Múnich

El técnico belga del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, da instrucciones a sus jugadores durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid CF y el FC Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de abril de 2026.

El entrenador belga se encuentra estable y permanece bajo supervisión médica mientras se somete a exhaustivos exámenes. El Bayern confirmó que su cuerpo técnico asumirá los entrenamientos y la gestión de los partidos hasta nuevo aviso.

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue trasladado este viernes a un hospital de la ciudad alemana después de sufrir un desvanecimiento mientras presenciaba una sesión de entrenamiento del equipo filial. El técnico belga, de 40 años, recibió atención médica y permanece bajo supervisión de los especialistas, según informó el club bávaro.

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De acuerdo con el diario alemán Bild, un helicóptero aterrizó en las instalaciones deportivas del Bayern y el entrenador fue evacuado posteriormente en ambulancia. Según información de Diario AS, Kompany se encuentra estable, aunque todavía no se han comunicado oficialmente los motivos exactos del episodio.

El Bayern confirmó lo sucedido mediante un comunicado en el que explicó que el técnico tuvo que recibir asistencia médica tras desplomarse durante el entrenamiento del segundo equipo. Asimismo, indicó que está siendo sometido a exhaustivos exámenes médicos y que permanecerá bajo vigilancia hospitalaria.

Una infección vírica había afectado su salud

El incidente se produjo después de varios días complicados para Kompany, quien había sufrido problemas de salud relacionados con una infección vírica durante la última semana.

Según la información publicada por Bild, el entrenador ya había acudido al hospital días atrás, aunque entonces no le detectaron ninguna afección grave. La infección también habría agravado las molestias en una antigua zona de cicatrices y le habría dificultado incluso subir escaleras.

Pese a encontrarse indispuesto, Kompany dirigió al Bayern en la contundente victoria por 6-1 frente al Leipzig. Sin embargo, tuvo que tumbarse en el sofá de su vestuario tanto durante el descanso como después del encuentro, una muestra de las dificultades físicas que atravesaba.

El entrenador también se perdió varias sesiones de trabajo y fue sustituido por su segundo, Aaron Danks, en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Posteriormente, regresó al banquillo para dirigir el encuentro que terminó con empate 2-2.

Kompany había reconocido que no prestó suficiente atención a las señales de su cuerpo y admitió que había atravesado días especialmente difíciles. La falta de descanso podría haber contribuido a agravar su situación, aunque todavía no existe una explicación médica oficial sobre el desvanecimiento.

El cuerpo técnico asumirá las funciones del entrenador

Tras el traslado hospitalario, el Bayern Múnich anunció que los integrantes del cuerpo técnico se encargarán de los entrenamientos y de la gestión de los partidos hasta nuevo aviso.

Por ahora, el club no ha ofrecido más detalles sobre el diagnóstico ni ha establecido un plazo para el regreso de Kompany a sus funciones. Su evolución médica será determinante para conocer cuándo podrá reincorporarse a la actividad.

La noticia ha generado preocupación en el entorno del conjunto alemán, que permanece pendiente de la recuperación de su entrenador mientras se esperan nuevas informaciones oficiales sobre su estado de salud.