Vinicius continúa como víctima del racismo previo al amistoso de Brasil y España

El incidente desató una oleada de apoyo para el delantero brasileño, que es de raza negra, y que llevó a que pidieran a las autoridades españolas y a la sociedad que tomaran más acciones.

En ese momento, muchos creyeron que sería un punto de inflexión en la lucha contra el racismo en el fútbol español.

Pero 10 meses después, Vinicius continúa siendo objeto de abuso racista en España a pesar del clamor inicial tras el incidente en Mestalla.

El brasileño se quebró y se soltó llorando al referirse a los insultos antes del duelo amistoso del martes entre España y Brasil y que originalmente se disputaría bajo el lema “Una misma piel”.

“Las cosas han empeorado desde que primero denuncié lo que me sucedía”, indicó. “Porque la gente no ha sido castigada, ellos creen que pueden seguir diciendo cosas por mi color de piel e intentar afectar mi juego. Pero podrían hacerlo de otra manera y no tendría un problema. Sólo quiero jugar y quiero poder ir a los estadios sin que me molesten por el color de mi piel”.

Picsart_24-03-15_21-07-11-241.jpg Vinicius Junior celebra tras marcar el primer gol del Real Madrid en la victoria 4-0 ante Celta en la liga española, el domingo 10 de marzo de 2024, en Madrid. AP/Manu Fernández

El encuentro entre Brasil y España ocurrirá días después de una nueva oleada de insultos racistas contra Vinicius en todo el país.

"No avanzamos del todo”, admitió Esteban Ibarra, presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, Racismo y Xenofobia. “Hay respuesta, en casos más graves, pero no hay un avance a fondo. Al final, si la sensación dominante es la impunidad, pues bueno, seguirá como antes”.

La noche del 2 de marzo, el mismo día en el que Vinicius hizo el saludo de Black Power en Mestalla, la prensa brasileña reportó que un niño llamó mono al jugador en el estadio. La Liga española estaba analizando un video del incidente, aunque no está claro por las imágenes publicadas en línea si el brasileño era el objetivo.

Hace unas semanas, trascendieron reportes de cánticos racistas dirigidos a Vinicius afuera de los estadios del Atlético de Madrid y Barcelona antes de los duelos de Liga de Campeones, aunque el Real Madrid no estaba jugando.

Vinicius retuiteó un video en el que se ve a varios seguidores del Atlético saltando y cantando “Vinicius chimpancé”. Un día antes seguidores del Barça supuestamente cantaron “Vinicius, muérete”.

“Espero que ya hayan pensado en su castigo, Champions League y UEFA. Es una triste realidad que pasa incluso en los partidos donde no estoy presente”, publicó en su momento Vinicius en la red social X, antes Twitter.

También surgieron reportes de cánticos de odio de “Vinicius, muérete”, en el duelo del Madrid de la liga en Osasuna el 16 de marzo. El Madrid calificó al árbitro de “negligente” por no incluir los cánticos en su reporte de partido. El club los reportó — así como los cánticos de seguidores del Atlético y Barcelona — a la fiscalía contra crímenes de odio.

"No es bonito de ver cuando ocurren estos casos. Hay que seguir luchando para erradicar el racismo, hay que luchar día a día para que no le pase ni a Vinicius ni a ningún otro jugador”, dijo el zaguero español Álex Grimaldo el domingo.

Vinicius se ha vuelto un target fácil:

Algunos de los rivales de Vinicius sostienen que su desenfadado estilo de juego — que es común en un delantero — y sus piques con sus rivales lo han convertido en un blanco de los aficionados rivales. Es usual que Vinicius se enfrasque en altercados y más de una vez se le vio respondiendo a aficionados que lo provocaron desde las gradas.

Ha habido avances en los casos en contra de aficionados acusados de insultar a Vinicius el año pasado, incluyendo cuatro hinchas del Atlético que presuntamente colgaron una efigie del jugador en un puente de Madrid.

Fueron puestos bajo custodia como parte de una ola de arrestos tras el incidente en Mestalla y la fiscalía busca una sentencia de cuatro años de prisión.

Otros casos contra aficionados que han insultado a Vinicius y otros jugadores continúan en los tribunales, pero España sigue a la espera del primer juicio contra un aficionado acusado de abuso racial en un partido profesional. Se esperaba que el juicio contra el seguidor del Espanyol que profirió insultos racistas contra el delantero del Athletic Bilbao, Iñaki Williams, en el 2020 se realizara el año pasado, pero siguen a la espera.

Un sujeto acusado de llamar mono a Vinicius durante un juego de liga en Mallorca la temporada pasada también podría llegar a juicios. Tanto el jugador como el aficionado comparecieron frente a un juez el año pasado y el jugador aseguró que no aceptará una disculpa.

El gobierno español ha destacado el trabajo del comité permanente para pelear en contra de la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. El comité, que incluye a integrantes de la liga española, las autoridades y la Federación de Fútbol, anteriormente castigó a los clubes con multas y vetos del estadio, así como con evitar que ciertos aficionados acudan al estadio por largos períodos.

La liga española ha denunciado de manera activa el racismo frente a la fiscalía.

FUENTE: AP