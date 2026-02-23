lunes 23  de  febrero 2026
UEFA suspende provisionalmente a Gianluca Prestianni tras denuncia de Vinicius

La UEFA suspende provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni tras la denuncia de Vinicius por presuntos insultos racistas en el Benfica vs Real Madrid de Champions League

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La UEFA anunció este lunes la suspensión provisional del delantero argentino Gianluca Prestianni, jugador del SL Benfica, tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el brasileño Vinicius Júnior durante un partido de la Liga de Campeones de la UEFA.

La medida disciplinaria implica que el joven atacante no podrá disputar el encuentro de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de final, programado para este miércoles, mientras el organismo europeo continúa con la investigación del caso.

Qué ocurrió en el Benfica vs Real Madrid en Lisboa

El incidente se habría producido el pasado martes en Lisboa, durante el partido de ida entre el Benfica y el Real Madrid CF. Según la denuncia, Vinícius acusó a Prestianni de llamarle “mono” después de que el brasileño celebrara con un baile el único gol del encuentro.

Tras la queja formal, la UEFA abrió un expediente disciplinario y decidió aplicar una sanción cautelar al futbolista argentino. En su comunicado, el ente rector del fútbol europeo confirmó que el jugador queda “suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición europea” mientras se esclarecen los hechos.

Una medida cautelar mientras avanza la investigación

La suspensión anunciada no constituye aún una sanción definitiva. La UEFA evaluará pruebas, informes arbitrales y posibles testimonios antes de emitir un fallo final que podría derivar en castigos más severos si se confirman los insultos racistas.

El organismo mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta discriminatoria, especialmente en un contexto donde varios episodios recientes han puesto el foco en el racismo dentro del fútbol europeo.

Impacto deportivo para el Benfica en Champions League

La ausencia de Prestianni supone un contratiempo para el Benfica de cara al decisivo choque de vuelta. El delantero argentino, considerado una de las jóvenes promesas del club lisboeta, pierde así la oportunidad de participar en un partido clave por el pase a los octavos de final.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate en el entorno del fútbol europeo, donde la figura de Vinícius ha estado en el centro de múltiples denuncias por racismo en los últimos años, impulsando nuevas medidas disciplinarias y campañas contra la discriminación.

