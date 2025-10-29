Vinicius pide perdón por su reacción al ser sustituido en el Clásico

El atacante brasileño del Real Madrid, Vinicius, le grita al delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, tras la conclusión de un partido entre ambos clubes, el 26 de octubre de 2025.

MADRID.- El brasileño Vinicius pidió este miércoles disculpas a sus "compañeros, club y presidente" por su reacción tras ser sustituido en el Clásico, que su equipo ganó el domingo al FC Barcelona por 2-1 en el Santiago Bernabéu.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", señaló el atacante, que está negociando con la entidad madridista su renovación, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", prosiguió Vinicius.

En su comunicado, en ningún momento nombra al entrenador vasco Xabi Alonso, a quien iba dirigida la protesta por salir fuera del césped.

En el minuto 72 del partido, Alonso decidió reemplazar al brasileño por su compatriota Rodrygo, lo que provocó una visible queja del jugador, que se marchó a gritos y en dirección a los vestuarios, aunque regresó al banquillo después.

La primera victoria de calado de su técnico quedó empañada por la imagen de Vinicius, que pidió perdón tres días después del Clásico.

En rueda de prensa posterior al partido, Alonso precisó que lo hablarían en el vestuario.

Operan a De Bruyne

El internacional belga del Nápoles, Kevin De Bruyne, lesionado en un muslo, fue operado este miércoles en Amberes, en Bélgica, anunció su club.

"Como estaba programado, Kevin De Bruyne fue operado este miércoles en Amberes después de su lesión en el bíceps femoral del muslo derecho", escribió el Nápoles en un comunicado.

"La intervención se desarrolló perfectamente y De Bruyne (...) iniciará la primera fase de su recorrido posoperatorio en Bélgica", prosigue el texto.

El Nápoles, líder de la Serie A y vigente campeón del "Scudetto", no precisó la duración de la baja del exjugador del Manchester City, pero su director de fútbol, Gabriele Oriali, había confirmado en la víspera que estaría entre tres y cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

FUENTE: AFP