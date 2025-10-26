Xabi Alonso sobre el enfado de Vinicius durante el Clásico: "Lo hablaremos"

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante el partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.

MADRID.- El técnico del Real Madrid , Xabi Alonso , afirmó este domingo que se queda "con muchas cosas positivas" del brasileño Vinicius en el triunfo de su equipo ante el FC Barcelona (2-1) en el Santiago Bernabéu, aunque quiere hablar dentro del vestuario sobre el enfado del jugador tras ser cambiado en el último tramo del partido.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini y lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Estas son cosas que salvaremos", declaró Alonso en rueda de prensa.

El delantero brasileño dejó el campo en el minuto 73 visiblemente molesto y marchándose al vestuario con aspavientos, mientras entraba su compatriota Rodrygo.

"Son cosas que hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini ha aportado mucho para una victoria importante, merecida e incluso corta", agregó Alonso.

Preguntado si ha tenido en el banquillo a alguien con tanto carácter como Vinicius, Alonso subrayó que el asunto se tratará de puertas para dentro.

"Dentro de la plantilla hay distintas personalidades. Ahora disfrutaremos y, en su momento, lo hablaremos en el vestuario", recalcó.

El entrenador vasco subrayó que ahora toca disfrutar de la victoria. "Estoy muy contento por los chicos. Necesitaban esta sensación de ganar un partido grande", explicó antes de destacar la importancia de llevarse el partido.

"Lo veníamos hablando en la previa, lo importante que era el partido. No solo por los tres puntos, sino por lo que podía suponer una victoria, el merecerlo", precisó.

"La responsabilidad de este partido. No sólo por los tres puntos, sino porque nos vendrá muy bien para crecer. Queda muchísimo. Disfrutar y tranquilidad", añadió.

Sobre la tensión, Alonso puntualizó que la interpreta "con mucha normalidad. "No hay que hacer demasiadas lecturas".

Duro ambiente para Yamal

El alemán Marcus Sorg, segundo técnico del FC Barcelona y que sustituyó al sancionado Hansi Flick en el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-1), admitió el domingo que el ambiente hostil pudo perjudicar a Lamine Yamal.

"Puede ser que le haya afectado (los pitos). Quizá un poco. Porque está aprendiendo a lidiar con el público, los silbidos (...). Es cierto que normalmente está muy motivado y hoy (domingo) no fue muy fácil para él", declaró Sorg en rueda de prensa después de la derrota de los catalanes.

Desde antes del encuentro, la grada pitó al jugador por las recientes declaraciones sobre el Real Madrid en las que afirmaba: "Roban y se quejan...".

FUENTE: AFP