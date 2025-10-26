domingo 26  de  octubre 2025
FÚTBOL

Xabi Alonso sobre el enfado de Vinicius durante el Clásico: "Lo hablaremos"

El técnico español del Real Madrid, Xabi Alonso, prefirió destacar el buen desempeño que tuvo el brasileño durante el partido ante el Barcelona

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante el partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante el partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó este domingo que se queda "con muchas cosas positivas" del brasileño Vinicius en el triunfo de su equipo ante el FC Barcelona (2-1) en el Santiago Bernabéu, aunque quiere hablar dentro del vestuario sobre el enfado del jugador tras ser cambiado en el último tramo del partido.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini y lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Estas son cosas que salvaremos", declaró Alonso en rueda de prensa.

Lee además
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Getafe CF y el Real Madrid CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez en Getafe el 19 de octubre de 2025. 
Fútbol

Real Madrid sobrevive en Getafe con Kylian Mbappé como protagonista
El mediocampista turco Arda Güler, del Real Madrid, celebra tras anotar el gol inaugural de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Xabi Alonso compara a joven estrella turca del Real Madrid con íconos del pasado

El delantero brasileño dejó el campo en el minuto 73 visiblemente molesto y marchándose al vestuario con aspavientos, mientras entraba su compatriota Rodrygo.

"Son cosas que hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini ha aportado mucho para una victoria importante, merecida e incluso corta", agregó Alonso.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Vinicius Jr. (@vinijr)

Preguntado si ha tenido en el banquillo a alguien con tanto carácter como Vinicius, Alonso subrayó que el asunto se tratará de puertas para dentro.

"Dentro de la plantilla hay distintas personalidades. Ahora disfrutaremos y, en su momento, lo hablaremos en el vestuario", recalcó.

El entrenador vasco subrayó que ahora toca disfrutar de la victoria. "Estoy muy contento por los chicos. Necesitaban esta sensación de ganar un partido grande", explicó antes de destacar la importancia de llevarse el partido.

"Lo veníamos hablando en la previa, lo importante que era el partido. No solo por los tres puntos, sino por lo que podía suponer una victoria, el merecerlo", precisó.

"La responsabilidad de este partido. No sólo por los tres puntos, sino porque nos vendrá muy bien para crecer. Queda muchísimo. Disfrutar y tranquilidad", añadió.

Sobre la tensión, Alonso puntualizó que la interpreta "con mucha normalidad. "No hay que hacer demasiadas lecturas".

Duro ambiente para Yamal

El alemán Marcus Sorg, segundo técnico del FC Barcelona y que sustituyó al sancionado Hansi Flick en el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-1), admitió el domingo que el ambiente hostil pudo perjudicar a Lamine Yamal.

"Puede ser que le haya afectado (los pitos). Quizá un poco. Porque está aprendiendo a lidiar con el público, los silbidos (...). Es cierto que normalmente está muy motivado y hoy (domingo) no fue muy fácil para él", declaró Sorg en rueda de prensa después de la derrota de los catalanes.

Desde antes del encuentro, la grada pitó al jugador por las recientes declaraciones sobre el Real Madrid en las que afirmaba: "Roban y se quejan...".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid consigue una sufrida victoria sobre la Juventus en Champions

Xabi Alonso evita la polémica sobre Lamine Yamal: "No voy a entrar"

En el Barcelona aseguran que las críticas motivarán a Lamine Yamal para el Clásico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

Huracán Melissa amenaza a Jamaica y Cuba

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
INVESTIGACIÓN

La DEA acorrala a Zapatero: localizan dinero y cuentas ligadas al régimen de Maduro

El exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal, que enfrenta acusaciones por narcotráfico. 
VENEZUELA

Confesiones de El Pollo Carvajal, habrían develado cómo el narco y el poder político se entrelazan en la región

Series de Netflix.
PLATAFORMAS

Netflix prueba votación en directo para impulsar interacción con la plataforma

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. 
TENSIONES

Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.
EL DERECHO DE ELEGIR

Miami-Dade llama al voto cívico en las elecciones municipales más transparentes de la historia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Bogi Nils Bogason, presidente de Icelndair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.
A VIAJAR

Aerolínea Icelandair comienza a volar a Miami

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Parálisis presupuestaria genera una guerra política preelectoral en Washington

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
INVESTIGACIÓN

La DEA acorrala a Zapatero: localizan dinero y cuentas ligadas al régimen de Maduro

El señor Escalona propone ser el representante de esta importante demarcación municipal.
FLORIDA

Rolando Escalona, candidato a comisionado Ciudad de Miami Distrito 3