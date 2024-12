Vinicius reitera su confianza en crear una dupla temeraria con Mbappé

Fútbol "Sabíamos que este día llegaría": Brasil celebra el premio 'The Best' de Vinicius

"Hemos sido coronados como mejor club del mundo. Ojalá podamos seguir siéndolo", señaló antes de subrayar que están haciendo "lo que pide la historia": "Somos elegidos y jugamos para el equipo más grande del mundo y es lo que tenemos que hacer".

Vinicius conquistó el torneo un día después de recibir el premio al mejor jugador de la FIFA (The Best). "Está siendo una semana muy bonita. Está siendo muy importante para mí y para mis compañeros que me animan siempre a hacer grandes cosas".

"Vivo la vida muy tranquila desde que puedo dar a mi familia todas las cosas que quiero. No he bajado nunca la cabeza y un premio en el que la gente no quiso votar por mí no va a cambiar lo que pienso ni lo que me dicen mis compañeros. Yo estoy aquí para aportar cosas a la camiseta más grande del mundo", aclaró.

Ancelotti respira

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló este miércoles tras conquistar la Copa Intercontinental ante el Pachuca mexicano (3-0) que el triunfo supone un soplo de confianza tras varias semanas complicadas

"En esta parte de la temporada estaba un poco nervioso porque no me gustaba el equipo, honestamente, pero esto va a cambiar en 2025, estoy seguro", reveló Ancelotti en rueda de prensa.

"Es importante para nosotros llegar vivos a Navidad. Si pensamos en el equipo después de la derrota ante el Milan [en la Liga de Campeones, el 5 de noviembre], creo que hemos crecido mucho y eso nos da confianza para 2025", insistió.

