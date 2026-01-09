viernes 9  de  enero 2026
Vinicius vuelve a encender el derbi: fuerte cruce con Simeone en la Supercopa de España

Vinicius y Simeone protagonizan un tenso altercado en el derbi de la Supercopa de España en Yeda, un nuevo capítulo de las polémicas que rodean al brasileño en el fútbol español

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso (CR), le grita al entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (3.º por la izq.), durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah el 8 de enero de 2026.&nbsp;

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso (CR), le grita al entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (3.º por la izq.), durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah el 8 de enero de 2026. 

Fadel SENNA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El derbi madrileño disputado en Yeda por la Supercopa de España no solo dejó el triunfo del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid, sino también un nuevo episodio de alta tensión protagonizado por Vinicius Jr. y Diego Simeone, un altercado que volvió a monopolizar el debate tras el pitido final.

El rifirrafe se produjo en plena segunda mitad, cuando el banquillo rojiblanco reclamó un penalti en una acción en la que Julián Álvarez estrelló un disparo en Rüdiger. Según la versión del Atlético, Vinicius se giró hacia el área técnica con gestos provocadores, acompañados de la frase: “Tranquilo, que ahora te pitan penalti”, lo que desató la reacción del cuerpo técnico colchonero.

Fue entonces cuando Simeone encaró al brasileño y le pidió que siguiera jugando. En medio del cruce, las cámaras de Movistar captaron una frase que no pasó desapercibida: “Te va a echar”, en referencia a su futuro, comentario que generó un profundo malestar en el entorno del Real Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2009361409801638112&partner=&hide_thread=false

Xabi Alonso interviene y el Madrid muestra su disgusto

La tensión continuó incluso camino al túnel de vestuarios. Simeone intercambió palabras con Fede Valverde y Dani Carvajal, mientras que Xabi Alonso también se pronunció tras el encuentro: “No todo vale”, señaló el técnico blanco, defendiendo a su jugador.

En rueda de prensa, Simeone evitó entrar en polémicas y trató de restar importancia al incidente: “Lo que pasa en el campo, desde chiquitos, se queda ahí”. Desde el Atlético consideran que el asunto no tendrá mayor recorrido, y recuerdan que no es el primer derbi marcado por situaciones alrededor de Vinicius.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2009383307121754555&partner=&hide_thread=false

Vinicius, protagonista recurrente en los derbis madrileños

El episodio de Yeda se suma a una larga lista de polémicas que han rodeado a Vinicius en los últimos años en el fútbol español, especialmente en partidos de máxima rivalidad. Su carácter competitivo, gestos y respuestas en caliente lo han convertido en un foco permanente de tensión en los derbis, elevando la temperatura de encuentros ya de por sí cargados de historia y rivalidad.

Una vez más, el brasileño fue protagonista tanto dentro como fuera del campo, confirmando que los derbis entre Real Madrid y Atlético siguen siendo un escenario donde la tensión nunca pasa desapercibida.

