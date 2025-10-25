¿Vladimir Guerrero Jr. cumplirá su promesa este año?

Vladimir Guerrero Jr. ha tenido una postemporada de ensueño y su actuar fue fundamental para que los Azulejos de Toronto volvieran a la Serie Mundial después de 32 años, pero ¿le alcanzará su buen momento para vencer a los poderosos Dodgers de Los Ángeles y así cumplir una promesa?
Desde que el hijo del Salón de la Fama dominicano debutó en 2019, ha cargado con el peso del apellido y las expectativas que vienen con él. Pero en octubre de 2025, todo parece alinearse. Con seis jonrones, 15 carreras impulsadas y un promedio de .364 en estos playoffs, Guerrero Jr. ha sido el motor de una ofensiva que rompió los pronósticos, dejando atrás a los Yanquis y Marineros con una mezcla de poder, paciencia y carácter. No solo juega por él, sino por la historia que su padre dejó sin cerrar.
En una entrevista reciente, "Vladdy" confesó que su meta personal es “ganar una Serie Mundial y darle el anillo a mi papá”. Lo dice con naturalidad, pero la frase tiene un peso enorme. Vladimir Guerrero padre fue un fenómeno en su tiempo: nueve Juegos de Estrellas, un MVP, una carrera que lo llevó hasta Cooperstown, pero sin un título. En 2010, los Rangers de Texas cayeron ante los Gigantes de San Francisco y aquel anillo se convirtió en una espina que su hijo ahora intenta sacar.
La imagen es poderosa. Un dominicano que nació cuando su padre jugaba para los Expos de Montreal, ahora liderando a un equipo canadiense de vuelta al mayor escenario del béisbol. La herencia se cierra en círculo. Vladdy no busca superar a su papá; quiere completar su historia, darle sentido al legado.
Prueba compleja
Claro, enfrente están los Dodgers del astro Shohei Ohtani, los actuales campeones y un equipo que parece salido de un videojuego. Pero Guerrero Jr. ha demostrado que el apellido no solo pesa: también inspira. Si Toronto logra el milagro, no será solo un triunfo de franquicia, sino una redención familiar, el cumplimiento de una promesa que viaja de padre a hijo, de los días de Montreal a las noches doradas de octubre.