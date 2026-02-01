Volkanovski retiene su cinturón con una nueva victoria sobre Lopes en UFC 325

El australiano Alexander Volkanovski hace su ingreso al octágono antes de su pelea titular en UFC 325, el 31 de enero de 2026.

SÍDNEY.- El australiano Alexander Volkanovski consolidó su supremacía en la división de peso pluma de la UFC (el principal campeonato de las Artes Marciales Mixtas ) tras volver a imponerse al brasileño Diego Lopes en la madrugada de este domingo en Sídney .

Era la pelea principal del evento UFC 325 y el veterano australiano de 37 años defendió su cinturón de 145 libras por decisión unánime (49-46, 49-46, 50-45) para imponerse en una batalla a cinco asaltos.

ARTES MARCIALES MIXTAS Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

Un eufórico Volkanovski, exjugador de rugby reconvertido en luchador, fue apoyado por las 20.000 personas que abarrotaron el Qudos Bank Arena, en lo que fue su primera defensa del título mundial en suelo australiano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UFC (@ufc)

Volkanovski (que ahora tiene un récord de 28 victorias y cuatro derrotas) mantuvo su dominio sobre Lopes, de 31 años (27-8), tras haber ganado también por decisión unánime en la UFC 314 el pasado abril en Miami, un triunfo que calificó entonces como uno de los mejores de su legendaria carrera.

"Tienes a un tipo joven y hambriento como él ahí dentro y yo quería acabar con él, pero estaba fuerte. No quería estar de pie 25 minutos, siendo sincero, pero hicimos el trabajo", declaró el australiano, considerado el mejor peso pluma de la historia de la UFC.

Más alto y más pegador, Lopes comenzó muy agresivo, pero pronto se vio obligado a defenderse cuando Volkanovski intentó un derribo contra la reja.

Lopes se recompuso con efectivas patadas a las piernas antes de conectar un fuerte gancho de derecha en el tercer asalto que dejó a Volkanovski tocado.

Pero la agilidad y el golpeo constante de un infatigable Volkanovski acabaron desgastando a su exhausto retador, que falló por segunda ocasión a la hora de arrebatarle el título.

Stevenson le quita el cinturón a López

El boxeador estadounidense Shakur Stevenson venció a su compatriota Teófimo López en la madrugada del domingo en Nueva York y lo despojó del título de peso superligero de la OMB, erigiéndose en campeón de una cuarta división.

El invicto Stevenson dominó de principio a fin sobre el ring del Madison Square Garden, donde fue proclamado ganador por decisión unánime pocos minutos después de la una de la madrugada.

El peleador de Nueva Jersey, de 28 años, recibió la misma puntuación favorable (119-109) por parte de los tres jueces para destronar a López.

El púgil de raíces hondureñas estaba en poder del cinturón superligero (140 libras - 63,5 kg) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) desde junio de 2023.

También de 28 años, López encajó la segunda derrota de su carrera, por 22 combates ganados.

Stevenson, con un inmaculado balance de 25-0, es también el monarca actual del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y anteriormente había poseído títulos de peso pluma y superpluma.

El estadounidense se une así a un exclusivo club de campeones de cuatro divisiones distintas, al lado de íconos como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Saúl "Canelo" Álvarez.

FUENTE: AFP