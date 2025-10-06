lunes 6  de  octubre 2025
Trump hace oficial la celebración de una cartelera de la UFC en la Casa Blanca durante su cumpleaños

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el evento de la UFC se llevará a cabo el 14 de junio de 2026, cuando cumple 80 años de edad

El presidente de la UFC, Dana White (izq), y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración del evento UFC 314 en Miami.

El presidente de la UFC, Dana White (izq), y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración del evento "UFC 314" en Miami.

MANDEL NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NORFOLK.- El presidente estadounidense Donald Trump, gran aficionado a los deportes de combate, anunció el domingo que la Casa Blanca acogerá una pelea de la Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 14 de junio, día en el que cumple 80 años.

"El 14 de junio del próximo año tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca", declaró el magnate republicano durante un discurso en Norfolk, Virginia, con motivo del 250º aniversario de la Marina estadounidense.

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
No mencionó que la fecha coincide con su cumpleaños. Este año, en su primavera número 79, Trump organizó un desfile militar.

En agosto, el presidente de la UFC, Dana White, había declarado que un combate de artes marciales mixtas se celebraría en la Casa Blanca. La fecha inicial era el 4 de julio, día en el que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia.

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de "UFC 311" en Inglewood, el 18 de enero de 2025.

Trump ha sido invitado frecuentemente a combates de UFC, conocidos por su intensidad y violencia, donde los luchadores se enfrentan con golpes, patadas y técnicas de sumisión en una batalla con algunas restricciones dentro del "Octágono", un ring de ocho lados rodeado por una cerca metálica.

Llevar este deporte de combate al corazón del poder político estadounidense será un hecho sin precedentes.

