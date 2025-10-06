Trump hace oficial la celebración de una cartelera de la UFC en la Casa Blanca durante su cumpleaños

El presidente de la UFC, Dana White (izq), y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración del evento "UFC 314" en Miami.

NORFOLK.- El presidente estadounidense Donald Trump , gran aficionado a los deportes de combate, anunció el domingo que la Casa Blanca acogerá una pelea de la Ultimate Fighting Championship ( UFC ) el próximo 14 de junio, día en el que cumple 80 años.

"El 14 de junio del próximo año tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca", declaró el magnate republicano durante un discurso en Norfolk, Virginia, con motivo del 250º aniversario de la Marina estadounidense.

No mencionó que la fecha coincide con su cumpleaños. Este año, en su primavera número 79, Trump organizó un desfile militar.

En agosto, el presidente de la UFC, Dana White, había declarado que un combate de artes marciales mixtas se celebraría en la Casa Blanca. La fecha inicial era el 4 de julio, día en el que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia.

Dana White.jpg El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de "UFC 311" en Inglewood, el 18 de enero de 2025. AFP

Trump ha sido invitado frecuentemente a combates de UFC, conocidos por su intensidad y violencia, donde los luchadores se enfrentan con golpes, patadas y técnicas de sumisión en una batalla con algunas restricciones dentro del "Octágono", un ring de ocho lados rodeado por una cerca metálica.

Llevar este deporte de combate al corazón del poder político estadounidense será un hecho sin precedentes.

Campeón mundial de rugby anuncia que sufre de ELA

El que fuera campeón del mundo de rugby con Inglaterra en 2003, Lewis Moody, anunció este lunes que le ha sido diagnosticada la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), según un comunicado publicado por el exjugador de 47 años.

"Recientemente se me ha diagnosticado una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)", escribió el deportista en un comunicado recibido por la AFP.

"La noticia ha sido dura de digerir y ha sido un shock para mí y mi familia", añadió el antiguo tercera línea, que llegó a ser internacional en 71 ocasiones e incluso capitán del XV de la Rosa.

"Me encuentro bien, en forma, y hago todo lo posible por mantenerme positivo, vivir mi vida y enfrentarme a los cambios que voy a tener que afrontar".

La ELA en una enfermedad neurodegenerativa que provoca una parálisis progresiva de los músculos, en pocos años o incluso meses, hasta provocar la muerte del paciente.

El exjugador escocés Doddie Weir falleció por esta misma enfermedad en 2022.

FUENTE: AFP