Vozinha confiesa el impacto de la fama tras el Mundial: “He perdido mi paz y tranquilidad”

El portero caboverdiano del Colo Colo, Vozinha, saluda a los aficionados al abandonar el terreno de juego tras el partido de la Copa Chile entre el Colo Colo y la Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago, el 26 de agosto de 2026.

El arquero de Colo Colo, Vozinha, se encuentra concentrado con la selección de Cabo Verde para afrontar este martes el partido ante Ruanda, correspondiente a las Clasificatorias a la Copa Africana de Naciones. En medio de la concentración, el experimentado guardameta conversó con el medio británico The Observer y reveló cómo cambió su vida después del Mundial.

A sus 40 años, Vozinha reconoció que la exposición que alcanzó tras el torneo internacional tuvo un impacto importante en su vida cotidiana.

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“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, explicó el portero de Colo Colo.

La popularidad de Vozinha creció de manera exponencial. Antes del Mundial tenía poco más de 55.000 seguidores en Instagram, mientras que actualmente su cuenta se acerca a los 30 millones.

El arquero recordó que incluso durante el torneo tuvo que tomar medidas para evitar quedar atrapado por el impacto mediático. “Decidí desactivar las notificaciones para no caer en la tentación de estar revisando quién me seguía”, contó.

Vozinha también fue sincero al comparar su vida actual con la que tenía antes de alcanzar la fama internacional.

“Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, afirmó.

El portero caboverdiano del Colo Colo, Vozinha, saluda a los aficionados al abandonar el terreno de juego tras el partido de la Copa Chile entre el Colo Colo y la Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago, el 26 de agosto de 2026. Javier TORRES / AFP

Vozinha destaca el impacto de Cabo Verde

Pese a las dificultades que le ha generado la fama, el guardameta reconoció que su nueva condición de figura pública también le permite representar a su país en un escenario internacional.

“Es agradable sentirse como una especie de embajador, pero quiero dejar claro que lo que logramos fue un esfuerzo colectivo. Hicimos historia y lo mejor sería poder aprovechar ese impulso para desarrollar nuestro país y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente”, señaló.

El objetivo de Vozinha con Colo Colo

Vozinha también habló sobre su llegada a Colo Colo y explicó que el conjunto chileno fue el club que mostró mayor interés por contratarlo después de su destacada actuación en el Mundial.

“Fue el club que mostró más interés. No recibí ninguna oferta de Estados Unidos y hubo algunos contactos con Arabia Saudí, pero nada concreto”, explicó.

El portero, que busca seguir compitiendo al máximo nivel a sus 40 años, tiene además un objetivo claro con el conjunto chileno: disputar la Copa Libertadores.

“Espero poder jugar pronto la Copa Libertadores”, concluyó Vozinha.