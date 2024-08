Vuelven las eliminatorias sudamericanas y se puede despejar el panorama

Es cierto que las eliminatorias sudamericanas durarán alrededor de dos años y medio y pese a que muchas cosas pueden ocurrir en un periodo tan largo, será muy difícil que se produzcan cambios dramáticos en las ubicaciones.

Los seis primeros en la tabla de posiciones avanzaran de manera directa al Mundial y el séptimo ira a un repechaje intercontinental.

Si consideramos lo que ocurrió en Sudamérica en las eliminatorias a Catar 2022 veremos que Colombia quedo en sexto lugar con 23 puntos. Siguiendo esa lógica podemos concluir que la albiceleste necesita apenas tres victorias en los próximos 12 partidos para asegurar la clasificación.

El entrenador de Argentina Lionel Scaloni no convocó a Lionel Messi con miras a las fechas de septiembre para que se recupere de una lesión en el tobillo. El estratega, sin embargo, tiene una pléyade de astros para jugar en un alto nivel.

Por su parte, a los celestes y cafeteros les basta con cuatro triunfos más para alcanzar su objetivo.

Esto no quiere decir en absoluto que lo que resta será pan comido para los tres escuadrones mencionados. Cada partido se jugará a muerte y habrá que poner sangre, sudor y lágrimas para salir adelante.

Uruguay eliminatorias.jpg : El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte (i), el defensor Mathías Olivera (i) y el mediocampista Federico Valverde (i) celebran después de derrotar a Argentina durante el partido de fútbol clasificatorio sudamericano para la Copa Mundial de la FIFA 2026 AFP

Por algo se dice que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles de todas.

Los siete restantes equipos lucharan con todo para, en algunos casos, mantenerse en los puestos de clasificación y en otros para meterse en esas posiciones.

Entre ese grupo sorprende que Venezuela con nueve puntos se encuentre en cuarto lugar y Brasil con 7 en el sexto y Ecuador con 8 en el quinto.

Cabe recordar que Ecuador sufrió un castigo de tres puntos por la mala inscripción de un jugador en las pasadas eliminatorias, y pese a ello ya se metió en los puestos de clasificación.

Brasil es el único país en el mundo que ha participado en todas las copas y de seguro no quedara fuera el 2026.

Aunque ahora no tiene los grandes astros del pasado como Pelé, Tostao, Ronaldo, Ronaldinho y Romario, la auriverde todavía cuenta con notables jugadores como Vinicio Jr. y Rodrigo y en septiembre podría estar disponible Neymar, tras casi un año de para por rotura de ligamentos y meniscos en su rodilla.

La situación más apremiante la tienen Paraguay y Chile 5, con cinco puntos cada uno; Bolivia 3 y Perú 2. No resulta una casualidad que todos ellos cambiaron entrenador y esperan ahora el milagro.

Incluso se han tomado decisiones desesperadas.

Bolivia, por ejemplo, sacrifico la parte económica y cambio su sede del estadio Hernán Siles Suazo, con capacidad para 42.000 aficionados, y jugara desde ahora como local en el Estadio Municipal de El Alto, con un aforo para 22.000 personas.

Los bolivianos piensan ahogar a sus rivales. El estadio Siles Suazo se encuentra en La Paz, a 3.650 metros sobre el nivel del mar, mientras El Alto se sitúa a 4.150 metros de altura.

Venezuela, que cumple una magnifica campaña en las eliminatorias, será el primer equipo que enfrente ese desafío. No solo se trata de agregar 400 metros más de altura a los ya más de 3.650 que son asfixiantes, sino que todo es diferente: la velocidad de la pelota es mayor porque a mayor altura menor resistencia del aire.

También la alimentación debe ser muy liviana para ayudar a una mejor irrigación de la sangre al cerebro. Hay que procurar jugar dentro de las primeras ocho horas de la llegada, porque después empiezan los efectos de la altura. Por eso, los equipos suelen ir a Cochabamba, a 2.558 m. de altura, a pasar la noche anterior al partido y al día siguiente viajan a El Alto.

De seguro la logística de la Vinotinto influirá en el resultado del partido.

Por otro lado, Paraguay contrato a Gustavo Alfaro, quien en la eliminatoria pasada clasificó a Ecuador al Mundial.

La novena y décima fecha de las eliminatorias sudamericanas se jugarán el 5 y 10 de octubre, respectivamente. Por lo tanto, en esos cuatro partidos que disputará cada selección en los venideros dos meses se puede estar despejando el panorama.

suarezsudamericana.jpg El delantero uruguayo Luis Suárez (izquierda) pugna un balón con el peruano Alberto Rodríguez durante un partido de las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial, el 28 de marzo de 2017, en Lima. AP / Martín Mejía

Los choques en septiembre

Los partidos de la séptima fecha serán los siguientes: el 5 de septiembre en Buenos Aires, Argentina contra Chile y en El Alto, La Paz, Bolivia vs. Venezuela. Al día siguiente, en Montevideo, Uruguay vs. Paraguay; en Curitiba, Brasil vs. Ecuador; y en Lima, Perú vs. Colombia.

En la octava jornada, el 10 de septiembre, se medirán en Barranquilla, Colombia y Argentina; en Quito, Ecuador vs. Perú; en Santiago, Chile vs. Bolivia; en Maturín, Venezuela vs. Uruguay; y en Asunción, Paraguay vs. Brasil.