Xabi Alonso bromea en volver a jugar ante la ola de lesiones de su equipo

"No hay nuevos lesionados, por ahora", explicó el técnico vasco en una conferencia de prensa, después del entrenamiento del lunes, en la víspera del duelo ante el Salzburgo.

Picsart_24-05-21_20-54-05-947.jpg El técnico de Bayer Leverkusen Xabi Alonso celebra con el trofeo de campeones de la Bundesliga, el sábado 18 de mayo de 2024. AP/Michael Probst

Preguntado irónicamente sobre si podría salir él mismo a jugar, a sus 43 años, Alonso continuó con el tono de broma: "Si Fernando [Carro] me propone un contrato de jugador, por qué no. Pero todavía no (...) Solo tengo un contrato de entrenador y no estoy autorizado a jugar".

Para paliar las ausencias, el entrenador del club campeón de Alemania ha tenido que recurrir a los equipos juveniles, con cuatro Sub-18 e incluso un joven de 16 años, Andrea Natali.

Después de cuatro jornadas de la Liga de Campeones, el Bayer Leverkusen cuenta con 7 puntos y en su anterior partido en el torneo fue goleado 4-0 por el Liverpool.

Xabi Alonso, exjugador de Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich, se retiró como futbolista en 2017.

FUENTE: AFP