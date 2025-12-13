sábado 13  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Xabi Alonso: "Llevo muchos años en el fútbol, no me sorprende nada"

El entrenador del Real Madrid, el español Xabi Alonso, ha estado envuelto en mucha polémica por los malos resultados recientes del club merengue

El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, señaló este sábado que está preparado ante cualquier situación que se pueda producir si no logra un buen resultado ante el Alavés el domingo, al afirmar que su extensa carrera como profesional le hace que ya no le sorprenda "nada".

"Llevo muchos años en el fútbol. No me sorprende nada de lo que puede suceder. Son cosas normales, cosas que han sucedido, cosas que pasarán en el futuro. Hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo y de lo que representamos", declaró Alonso en rueda de prensa previa al choque ante el Alavés en Mendizorroza.

Alonso, que lleva dos partidos ganados en los últimos ocho, afirmó que "a partir de ahí, toca trabajar para revertir la situación".

"Para mí lo más importante es el equipo y el club. Mañana (domingo) tenemos un partido muy importante por el momento que es. Queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente", prosiguió.

Embed

También subrayó que la relación con los directivos del Real Madrid sigue siendo buena.

"Desde el inicio hemos tenido una comunicación constante con el presidente... Estamos todos juntos desde la confianza, el respeto, el cariño y la responsabilidad en el objetivo común. Siempre es buena la comunicación", afirmó.

Calma en los vestuarios

Incluso, aclaró que todo está bien en el seno de la plantilla pese a los capítulos controvertidos con Vinicius por no ser titular o ser sustituido y los deseos de Federico Valverde de jugar como centrocampista.

"En el vestuario tenemos comunicación todos los días, trabajamos juntos en momentos buenos y en los no tan buenos. Sabemos que ahora estamos pasando dificultades y que podemos crecer si superamos estos momentos difíciles", recalcó.

"Si revertimos la dinámica, dentro de unas semanas podemos mirar atrás y ver cómo hemos crecido. Es un proceso de un vestuario en el que hay gente con bagaje y poder para tomar decisiones", agregó.

Alonso reveló que el atacante Kylian Mbappé volverá ante el Alavés después de seguir desde el banquillo la derrota en la Liga de Campeones ante el Manchester City (2-1) el miércoles tras haberse fracturado un dedo de la mano.

FUENTE: AFP

