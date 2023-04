Además, es el quinto pelotero que necesitó menos juegos para llegar al centenar de batazos en toda la historia de MLB. El nacido en Las Tunas solo es superado por Ryan Howard (325), Pete Alonso (347), Gary Sánchez (355) y Aaron Judge (371).

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, conecta un jonrón de tres carreras en el sexto juego de la Serie Mundial ante los Filis de Filadelfia, el 5 de noviembre de 2022.

“Cuando conecté la bola, en ese momento, la verdad es que no estaba pensando en ello. Sabía que estaba a uno o dos [HR para llegar a 100], pero realmente no pasaba por mi cabeza (…) Lo que en ese momento estaba pensando es, ‘OK, genial, acabo de empatar el juego’. Y luego me di cuenta cuando volteé a ver la pizarra. Y decía 100 HR. Grandioso”, expresó el isleño.

Temporada tras temporada, Álvarez ha demostrado ser un bateador explosivo. En 2019, su primera campaña con los Astros soltó 27 vuelacercas. Su producción se vio parada en 2020 -año de la pandemia del COVID-19- con un solo cuadrangular por lesiones. Sin embargo, una zafra después conectó 33 jonrones y el año pasado aumentó su producción a 37.

Ya inició 2023 con un par de bambinazos para llegar a 100, así que si está sano es probable que culmine nuevamente la temporada por encima de los 30 jonrones. Y por qué no, llegar a los 40. Ha demostrado tener la fuerza necesaria para ello.

Entre los 384 jugadores nacidos en Cuba que han tenido al menos una aparición al plato en MLB, Álvarez se convirtió en el 17 en alcanzar el centenar de cuadrangulares. Y es el cuarto entre los activos entre sus paisanos, superado por José Abreu (243), Yasmani Grandal (178), y Jorge Soler (135). Pero su juventud y poder, lo pueden catapultar entre los mejores jonroneros cubanos en las Grandes Ligas.