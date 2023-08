Para un atleta que cada vez que compite logra un nuevo récord, obviamente su principal rival no es otro, sino que él mismo. Rojas entra en esa categoría, porque cada presentación mejora su antiguo registro.

"Hay mucho nivel este año, el nivel del triple salto ha crecido. Las cubanas están muy bien este año, en especial Leyanis Pérez, pero yo estoy muy enfocada y creo que mi principal rival soy yo misma, mi rival es Yulimar Rojas", detalló la campeona olímpica. "Mi rival son mis miedos, mis errores, es cómo me levante, qué sienta en la pista o las sensaciones. Soy yo misma y siempre trato de derrotarme a mí misma, mejorar mis marcas día a día, mejorando mis saltos. Eso es lo principal. Respeto mucho a mis contrincantes y siempre sacan lo mejor de mí. Sé que el miércoles [ronda de clasificación] y el viernes en la final vamos a tener una gran competencia y estoy deseando que llegue el momento".

yulimarrojascentroamericanos.jpg La venezolana Yulimar Rojas compite en el salto triple de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el miércoles 5 de julio de 2023, en San Salvador AP /Arnulfo Franco

Cuando se gana cada competencia, puede ser monótono para el atleta. Quizás la preparación no cambie, pero en realidad Yulimar Rojas asegura que se motiva con cada desafío, como si sufriera un reinicio.

"Para mí, cada día es una motivación, cada Mundial reconecta todo de nuevo. Solamente la posibilidad de ser campeona del mundo otra vez ya me motiva todos los días, tengo ese objetivo de revalidar mi título y seguir trabajando para cumplir todas mis metas", explicó Yulimar Rojas.

La principal motivación de la venezolano es superarse a ella misma, obviamente batir su récord.

"Batir mi récord siempre es un objetivo. No tengo un día en específico para decir que lo voy a batir, eso no funciona de esa manera. Todos los días estoy preparada para eso, pero depende del momento, del lugar, del día, de la hora. Hay muchos factores que influyen mucho en eso, en cómo va la competencia, en cómo se está desarrollando todo y eso no lo puedes prever. Pero sin duda un nuevo récord del mundo es mi gran objetivo y estoy feliz de cada día ir a por él, hasta poder conseguirlo", aseguró.

El físico de Rojas está mejor que nunca y ella es consiente que está lista para un nuevo evento.

"Estoy muy bien y muy feliz, muy contenta y emocionada por estar aquí, pero sobre todo estoy muy enfocada en hacerlo muy bien. He estado trabajando en mi forma física, mejorando cada día y esto es una competencia grande, que tiene mucho nivel, así que tengo que sacar lo mejor de mí para hacerlo bien", finalizó.

FUENTE: Con información de AFP