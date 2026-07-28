martes 28  de  julio 2026
Fútbol

Zinedine Zidane inicia una nueva era como seleccionador de Francia

Zinedine Zidane fue presentado como nuevo seleccionador de Francia y firmó por cuatro años con el objetivo de devolver a Les Bleus a la cima del fútbol mundial.

El exfutbolista francés Zinedine Zidane asiste a un evento en apoyo de la Asociación Europea de Leucodistrofia (ELA) en el colegio Suzanne Lacore de París, el 14 de octubre de 2025.&nbsp;

El exfutbolista francés Zinedine Zidane asiste a un evento en apoyo de la Asociación Europea de Leucodistrofia (ELA) en el colegio Suzanne Lacore de París, el 14 de octubre de 2025. 

Bertrand GUAY / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Francia ya tiene nuevo líder. Zinedine Zidane fue presentado oficialmente este martes 28 de julio como seleccionador de Les Bleus, poniendo fin a una larga espera para asumir el cargo que dejó Didier Deschamps tras casi 15 años al frente del combinado nacional.

El exentrenador del Real Madrid, de 54 años, firmó un contrato por cuatro temporadas y afrontará su primera experiencia en un banquillo desde 2021. Zidane, que conquistó tres Ligas de Campeones consecutivas con el conjunto blanco entre 2016 y 2018, tendrá la misión de devolver a Francia a la cima del fútbol mundial.

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El reto no será sencillo, ya que sucede a Didier Deschamps, quien deja un legado histórico con el título del Mundial de Rusia 2018, el subcampeonato en Catar 2022, el cuarto puesto en el Mundial de 2026, además de la conquista de la Liga de Naciones en 2021 y el subcampeonato de la Eurocopa 2016.

Durante su presentación, Zidane explicó que rechazó varias ofertas en los últimos años porque su prioridad siempre fue dirigir a la selección francesa.

"He recibido propuestas durante estos cuatro o cinco años y las he rechazado todas para volver a la selección. Tras mi experiencia con el Real Madrid, era lo único que quería hacer", afirmó.

El nuevo seleccionador también dedicó unas palabras de reconocimiento a Deschamps por su exitosa etapa al frente del equipo.

"Quiero felicitar a Didier Deschamps y a todo su cuerpo técnico por estos 14 años extraordinarios. Ahora se abre una nueva etapa, pero siempre con el objetivo de ver ganar a la selección francesa. Voy a dedicar toda mi energía a este equipo. Estoy deseando empezar", concluyó.

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