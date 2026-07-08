Zlatko Dalić deja el banquillo de Croacia: "Fue la decisión más complicada"

Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, observa el partido del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Croacia y Ghana

Zlatko Dali puso este miércoles punto final a una de las etapas más exitosas en la historia de la Selección de fútbol de Croacia . El entrenador comunicó a la Federación Croata de Fútbol que dejará el cargo tras la participación del equipo en el Mundial 2026 , una decisión que definió como “la más complicada” desde que asumió el banquillo nacional en octubre de 2017.

La noticia fue confirmada por la Federación Croata de Fútbol, que informó que Dali comunicó personalmente su decisión al presidente del organismo, Marijan Kusti, dando por concluido un ciclo de 111 partidos al frente del combinado balcánico.

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“El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional y que no puedo tener un trabajo más importante, responsable y hermoso que este”, expresó el técnico.

Dali recordó que cuando aceptó el cargo confiaba plenamente en la calidad de sus futbolistas, aunque reconoció que nunca imaginó alcanzar el nivel de éxito conseguido durante casi nueve años al frente del equipo.

El técnico que cambió la historia de Croacia

Su etapa quedará marcada como la más brillante del fútbol croata. Bajo su dirección, Croacia conquistó el subcampeonato del Mundial de Rusia 2018, obtuvo la medalla de bronce en Catar 2022 y alcanzó la final de la Liga de Naciones de 2023, en la que cayó frente a la Selección de fútbol de España.

El último torneo de Dali al mando fue el Mundial 2026, donde la selección croata quedó eliminada en dieciseisavos de final ante Portugal tras encajar un gol en el minuto 94 y ver cómo un tanto posterior era invalidado, poniendo un cierre amargo a una trayectoria repleta de éxitos.

Pese a ese desenlace, el entrenador aseguró que conservará para siempre el recuerdo de las grandes noches vividas junto al equipo. Destacó victorias históricas como las logradas frente a Selección de fútbol de Inglaterra y Selección de fútbol de Brasil en los Mundiales, pero afirmó que el mayor logro fue la unión construida entre el grupo de jugadores y la afición croata.

El presidente de la Federación, Marijan Kusti, agradeció públicamente la labor del entrenador y aseguró que Dali transformó para siempre el fútbol de su país.

“Lo que ha aportado al fútbol croata no puede medirse solo por medallas, trofeos y estadísticas. Es, sin duda, el entrenador más exitoso que hemos tenido. Nos enseñó que un país pequeño puede alcanzar los mayores sueños y deja un legado que inspirará a las próximas generaciones”, afirmó el dirigente.

Con su salida concluye una etapa que convirtió a Croacia en una potencia competitiva del fútbol internacional y que situó a Zlatko Dali como el seleccionador más importante en la historia del combinado balcánico.

FUENTE: EFE