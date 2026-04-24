Dirty Rabbit celebra su aniversario en Miami junto a la élite de la industria musical

La emblemática discoteca Dirty Rabbit celebró su aniversario el jueves 23 de abril en Miami, en una noche que coincidió con la gala de Billboard Women in Music. La velada se convirtió en el epicentro de la industria, atrayendo a celebridades de la talla de Servando y Florentino, Beta Mejia, Ale Jaramillo, Juan Pablo Llano, Yohanna Vargas, entre otros, quienes se sumaron a la energía del evento.

Los DJs mantuvieron la vibración al máximo mientras figuras clave del sector, clientes habituales y rostros conocidos llenaban el local desde temprano. La noche alcanzó su punto álgido con la actuación especial de Kybba, acompañada de un despliegue de bailarines que elevó la experiencia a otro nivel.

Ruidoso, auténtico y profundamente conectado con su comunidad: así fue el festejo de la marca.

Con este aniversario, Dirty Rabbit se afianza una vez más como el place-to-go de Miami; ese rincón que ofrece una rumba auténtica, descomplicada y memorable a través de una selección de artistas de primera, coctelería de autor y un ambiente VIP diseñado para quienes están dispuestos a dejarlo todo en la pista.

La celebración se extiende durante todo el fin de semana, con un plan de tres días de fiesta ininterrumpida en el corazón de Wynwood.