Gran DJ Holmes, el colombiano que refrescó visualmente la salsa romántica

MIAMI.- Desde los barrios populares de Cali, donde inició su camino en 2000, hasta su llegada a Miami con su formato de evento “Romantic Summer”, la trayectoria del colombiano José Holmes Muñoz Rodallega (28 de febrero de 1984), conocido como el Gran DJ Holmes Salsa , refleja la evolución de un perfil que ha logrado conectar la esencia de la salsa con nuevas dinámicas de público.

Su historia dentro de la música comienza en escenarios locales, donde rápidamente alcanza reconocimiento por su capacidad de evocar, a través de la salsa romántica, una conexión emocional con el público. Con el paso del tiempo, este estilo lo posiciona como uno de los pioneros dentro de la escena de DJs salseros en Colombia, en un género que convive con otras vertientes como la salsa de golpe, el guaguancó o la timba.

A lo largo de más de dos décadas, Holmes ha desarrollado una propuesta basada en la creación de formatos propios de entretenimiento alrededor de la salsa romántica. Eventos como La Noche Romántica, Romantic Summer, Free Cover Salsa y el White Festival Salsa hacen parte de una línea de experiencias que integran música, interacción y construcción de comunidad.

Su propuesta ha llegado a más de 50 ciudades del mundo, evidenciando la vigencia del género cuando se adapta a nuevas formas de consumo y logra conectar con audiencias diversas.

“Lo que nos hace diferentes es gracias al trabajo en equipo. Armamos un equipo de músicos profesionales, una apuesta de un DJ show que anima una fiesta interactiva con el público, con una gran producción de pantallas, videos, lyrics en karaoke, para que la gente las pueda cantar y apreciar”, explica Holmes, cuyo canal de YouTube tiene más de 300 millones de visitas.

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Uno de los momentos más relevantes en su posicionamiento se dio durante la pandemia, cuando a través de contenidos digitales logró mantener una conexión activa con el público, convirtiéndose en una figura cercana para miles de personas en un contexto global complejo. A partir de entonces, su presencia en redes sociales se fortaleció, ampliando su alcance y consolidando una comunidad que hoy trasciende lo presencial.

Además de su carrera como DJ, Holmes es fundador de Bailatino, proyecto con base en Cali desde donde impulsa la formación y circulación de la salsa como práctica cultural.

Su llegada a Miami con el evento “Romantic Summer”, programado para el próximo 12 de junio, marca un nuevo capítulo en su trayectoria. El encuentro se realizará en The Guitar Hotel, un escenario que ha acogido presentaciones de artistas internacionales como 50 Cent, Tiësto y Maroon 5, entre otros. En su primera edición internacional, el evento logró agotar su boletería en menos de 24 horas, a través de plataformas de ticketing global, reflejando una alta demanda desde su anuncio. A una semana de su lanzamiento, ya no hay entradas disponibles.

Este paso no solo representa una expansión geográfica, sino también la consolidación de un perfil que ha sabido moverse entre la tradición salsera y las nuevas formas de consumo del entretenimiento, manteniendo vigente un género que continúa encontrando espacios de renovación.

En un contexto en el que la música latina sigue ampliando su alcance global, la trayectoria de DJ Holmes abre la conversación sobre el papel de los DJs en la construcción de experiencias culturales y en la vigencia de géneros tradicionales dentro de escenarios contemporáneos.

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