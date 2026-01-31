Diseñar el ingreso antes de producirlo: la estrategia que impulsa el crecimiento de Adrián Chirinos en Miami

MIAMI - En una ciudad donde el emprendimiento crece al ritmo de la migración, pocas historias ponen el foco en un aspecto que muchos pasan por alto: la planificación estratégica antes de producir dinero. Esa es la premisa que ha guiado el camino de Adrián Chirinos , fundador de Avila Insurance Corp., quien desde Miami ha construido un modelo de negocio basado en estructura, visión y educación financiera.

Chirinos llegó a Estados Unidos en agosto de 2016, en un contexto común para miles de inmigrantes: comenzar desde cero en un mercado altamente competitivo. Dos años más tarde, en julio de 2018, obtuvo su licencia de seguros de salud y, en 2019, fundó su propia agencia. Y lo que inició como un proyecto pequeño evolucionó hasta convertirse en una organización con nivel de Independent Marketing Organization (IMO) gracias a una estrategia clara y progresiva.

Pero más allá de los números, Chirinos insiste en que su mayor aprendizaje no fue vender más, sino diseñar el ingreso antes de producirlo.

En Miami muchos emprenden rápido, pero pocos planifican. ¿Cuál ha sido la mayor diferencia para Chirinos?

“Aquí se factura mucho, pero se piensa poco. Yo entendí temprano que producir dinero sin saber qué hacer con él es uno de los errores más costosos. Así que antes de crecer hay que diseñar: impuestos, estructura legal, costos, reinversión y equipo. Si no, el negocio crece frágil”, dijo el empresario a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Diseñar el ingreso es decidir antes de producir cuánto se va a reinvertir, cuánto se va a proteger, cuánto se destina a impuestos y cuánto realmente es ganancia. Muchos emprendedores ganan bien, pero no retienen nada. Eso en Miami es muy común”, añadió.

El auge de los seguros en una ciudad que no se detiene

En el sur de Florida, el negocio de los seguros es uno de los sectores más rentables, impulsado por una dinámica muy particular: Miami es una ciudad en constante movimiento. Migrantes que llegan cada mes, emprendedores que inician negocios propios, trabajadores independientes sin protección tradicional y familias que buscan estabilidad en medio de la volatilidad económica.

Sin embargo, advierte que la verdadera rentabilidad no está solo en vender pólizas, sino en comprender el sistema completo y construir una operación sostenible.

Desde su experiencia, Chirinos asegura que muchos entran al negocio de los seguros atraídos por el ingreso rápido, pero pocos entienden cómo sostenerlo.

“Vender es solo una parte del proceso. Si no sabes manejar impuestos, costos, comisiones y reinversión, el dinero se va tan rápido como llega”, señaló.

En Miami, donde abundan los ingresos variables y el trabajo independiente, este error es frecuente. Para Chirinos, la diferencia entre quienes sobreviven y quienes escalan está en la planificación previa y en la disciplina financiera, no en el volumen de ventas.

Consejos para emprender con estrategia en Miami

Para quienes sueñan con emprender en el sur de Florida, Chirinos deja una advertencia clara: no confundir velocidad con éxito.

“Miami premia la estrategia, no la improvisación”, insistió. “Miami premia la estrategia, no la improvisación”, insistió.

Por lo que su recomendación es planificar antes de producir, separar las finanzas personales del negocio, invertir en educación y diseñar procesos claros desde el inicio.

“Antes de crecer, diseña. Y antes de ganar más, aprende a retener”, resumió antes de compartir sus cinco consejos básicos:

Empieza por la licencia, pero no te quedes ahí: Obtener la licencia es solo el primer paso. El verdadero valor está en entender cómo funciona el sistema: comisiones, renovaciones, impuestos y regulaciones estatales.

Obtener la licencia es solo el primer paso. El verdadero valor está en entender cómo funciona el sistema: comisiones, renovaciones, impuestos y regulaciones estatales. Diseña tu ingreso antes de vender: Antes de emitir tu primera póliza, define cómo manejarás el dinero: qué porcentaje va a impuestos, cuánto se reinvierte y cuánto es ganancia real.

Antes de emitir tu primera póliza, define cómo manejarás el dinero: qué porcentaje va a impuestos, cuánto se reinvierte y cuánto es ganancia real. Enfócate en resolver necesidades reales: El seguro funciona mejor cuando se presenta como protección y planificación, no como un producto más.

El seguro funciona mejor cuando se presenta como protección y planificación, no como un producto más. Invierte en formación y liderazgo: El crecimiento real llega cuando dejas de hacerlo todo solo.

El crecimiento real llega cuando dejas de hacerlo todo solo. Aprende a retener antes de crecer: En seguros, la verdadera estabilidad está en la renovación y la retención de clientes. Un cliente bien atendido vale más que diez ventas improvisadas.