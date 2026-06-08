lunes 8  de  junio 2026
MEDIO ORIENTE

Trump llama a Netanyahu tras enfrentamientos entre Israel e Irán

Después de semanas de negociaciones para terminar la guerra contra el régimen de Irán, la región se encendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut en Líbano

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, informó un funcionario de la Casa Blanca, tras los primeros intercambios de fuego entre Israel e Irán desde el alto el fuego del 8 de abril.

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán, la región se encendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut, en Líbano, el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

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"Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", dijo Trump más temprano este lunes en su red Truth Social.

El funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump y Netanyahu hablaron el lunes, sin ofrecer detalles de la plática.

FUENTE: Con infoormación de AFP.

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