lunes 26  de  enero 2026
FLORIDA

Empresa de cruceros MSC invierte 100 millones de dólares en su nueva oficina central en Miami

La nueva sede de MSC, la tercera mayor línea internacional de cruceros y la primera de Europa, generará 300 millones de dólares al año en la economía local

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Sede de la empresa de cruceros MSC Cruises, en Miami, Florida.

Sede de la empresa de cruceros MSC Cruises, en Miami, Florida.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — La empresa de cruceros MSC inauguró este lunes con una inversión de 100 millones de dólares sus nuevas oficinas centrales de Norteamérica en Miami, la ciudad con el mayor número de pasajeros de estas embarcaciones del mundo, con la expectativa de crear 1.500 empleos en tres años.

La nueva sede de MSC, la tercera mayor línea internacional de cruceros y la primera de Europa, también generará 300 millones de dólares al año en la economía local, según datos del Miami-Dade Beacon Council, la organización oficial de desarrollo económico del condado, que citó la compañía en un comunicado.

Lee además
María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración
Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades

La empresa, creada en Italia y con sede global en Suiza, explicó que más de 400 trabajadores de diversas divisiones de la compañía se trasladarán a las oficinas, con más de 12.000 metros cuadrados de superficie.

La inauguración "también refuerza el rol de Miami como un hub estratégico" para las operaciones de MSC, que recordó que en el Puerto de Miami acaba de abrir la mayor terminal de cruceros de Norteamérica.

"Esta emocionante inversión creará cientos de nuevos empleos, generará un impacto económico significativo y fortalecerá aún más la posición de Miami-Dade como un hub global para las operaciones de cruceros y carga", indicó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien acudió a la ceremonia.

Sede de los cruceros MSC Miami
Sede de la empresa de cruceros MSC Cruises, en Miami, Florida.

Sede de la empresa de cruceros MSC Cruises, en Miami, Florida.

Royal Caribbean

La inversión refleja el creciente atractivo de los cruceros en Miami, donde la compañía de cruceros Royal Caribbean comenzó este enero la construcción de una nueva terminal en el Puerto de Miami que tendrá capacidad para albergar hasta 7.000 pasajeros y requerirá una inversión estimada en 345 millones de dólares.

El Puerto de Miami está reconocido como la capital mundial de los cruceros y la puerta de carga de las Américas, lo que lo convierte en uno de los principales motores para la economía del condado, pues aporta 61.000 millones anuales a la economía local y genera más de 340.000 empleos, según datos del puerto.

Dicho puerto reportó un récord de más de 8,56 millones de pasajeros en el año fiscal 2025, un incremento interanual del 4,02 %, además de una subida de 2,35 % en el transporte de carga, a más de 1,11 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU), unidad de medida para contenedores de mercancía.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

Temas
Te puede interesar

Reabre en Miami el programa de asistencia de alquiler para adultos mayores

Acusado de matar a un oficial de la policía de Hollywood intenta retirar su confesión de culpabilidad

Senadora Ileana García impugna argumentos del Gobierno tras muerte de enfermero en Minnesota

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

Te puede interesar

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Condominio de renta asequible para personas mayores. 
VIVIENDA

Reabre en Miami el programa de asistencia de alquiler para adultos mayores

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
FLORIDA

Senadora Ileana García impugna argumentos del Gobierno tras muerte de enfermero en Minnesota

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes