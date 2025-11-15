¡Doble celebración navideña! La compañía Para Bajitos estrena "El verdadero significado de la Navidad"

La obra de teatro "El verdadero significado de la Navidad".

La compañía teatral Para Bajitos anuncia el esperado estreno de su nueva obra navideña, "El verdadero significado de la Navidad" . Este evento promete una experiencia familiar completa, con un talentoso elenco infantil, la conducción estelar de Yasbell Rodríguez, Rachel Cruz y Yani Martin.

La celebración inicia una hora antes de la función. De 5:00 PM a 6:00 PM, el público está invitado a participar en una dinámica y divertida "Hora de Juegos de Participación" en el lobby del teatro, con sorpresas y regalos especiales para todos los ganadores.

Los versátiles actores Betsy Rodríguez y Guille Cabrera interpretarán unos divertidos elfos que serán los encargados de recibir a las familias y premiar a los niños que participen en esta hora de juegos y música.

A las 6:00 PM, las carismáticas presentadoras Yasbell Rodríguez, Rachel Cruz y Yani Martin darán la bienvenida al público en un opening vibrante, preparando el escenario para la emotiva obra.

El verdadero significado de la Navidad; más allá de las compras

La obra es una crítica conmovedora y divertida al frenesí del consumismo navideño. La trama sigue a dos elfos, quienes, con ayuda del mismísimo Grinch y la pura inocencia de los niños, detienen el caos de las compras para recordar a los adultos el verdadero valor de las fiestas. El mensaje central se enfoca en la conexión, la unión, el afecto y la alegría pura, más allá del valor material de los regalos.

"En Para Bajitos creemos que la magia de la Navidad reside en el corazón de los niños. Con esta obra, queremos darles a las familias un momento para desconectar de lo material y reconectar con lo esencial: el amor. La hora de juegos es el preámbulo perfecto para que todos entren en ese espíritu de alegría y participación", afirma Yani Martin, directora de Para Bajitos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami acerca tus hijos al arte (@parabajitos)

Información del evento y funciones únicas

La obra tendrá dos únicas presentaciones en Hialeah, ofreciendo una oportunidad imperdible para celebrar la temporada.

• Título de la obra: "El verdadero significado de la Navidad"

• Compañía: Para Bajitos

• Conducción: Yasbell Rodríguez, Rachel Cruz y Yani Martin

• Fechas: domingos, 14 y 21 de diciembre

• Hora del Show: 6:00 PM (La hora de juegos inicia a las 5:00 PM)

• Lugar: Teatro Goodlet de Hialeah

• Dirección: 4200 W 8th Ave, Hialeah, FL 33012

El evento culminará con la esperada aparición de Santa Claus, quien se unirá al elenco para una emotiva canción final, sellando el mensaje de esperanza y celebración.