martes 30  de  junio 2026
Fútbol

DT de Marruecos: "Somos imparables si jugamos nuestro fútbol"

Ouahbi destaca y elogia la fortaleza mental de Marruecos tras eliminar a Países Bajos y advierte que su equipo podría llegar muy lejos en el Mundial 2026

El seleccionador de Marruecos celebra con sus jugadores tras ganar la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Marruecos

El seleccionador de Marruecos celebra con sus jugadores tras ganar la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Marruecos

Por Pedro Felipe Hernández

Mohamed Ouahbi, director técnico de Marruecos, lanzó un mensaje de confianza tras la clasificación de su selección a los octavos de final del Mundial 2026, conseguida este lunes al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales (3-2), luego de empatar 1-1 tras 120 minutos en Monterrey, México.

“Lo que debemos decirnos es que nadie puede detenernos”, afirmó el entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Somos imparables si jugamos el fútbol que sabemos jugar” , añadió Ouahbi, quien destacó la fortaleza mental de su equipo. “Tenemos una selección fuerte a nivel mental, y creo que vamos a llegar muy lejos”.

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El técnico también resaltó la evolución del fútbol marroquí. “Desde hace muchos años los futbolistas marroquíes creen en ellos mismos y se sienten capaces de llegar muy lejos. Ahora todo el mundo respeta a Marruecos porque somos fuertes”, señaló.

Ouahbi admitió que le sorprendió el planteamiento de Países Bajos, que alineó una defensa de cinco jugadores. “Sinceramente no me esperaba que agregaran una defensa, porque es un equipo al que le gusta tener la pelota”, comentó.

El entrenador valoró los ajustes tácticos realizados durante el partido para explotar los “pocos espacios” que dejó el rival y aseguró que su equipo “dominó por completo el partido”. Asimismo, elogió la actuación del guardameta neerlandés, Bart Verbruggen. “Si hubieran ganado ellos, su portero habría sido premiado como el mejor jugador del partido”, afirmó.

Marruecos, que acumula una racha de 33 partidos sin perder, enfrentará a Canadá en los octavos de final. Pese al optimismo, Ouahbi recordó que “nadie es invencible. Y eso también se lo digo a mis jugadores. Si cometemos errores, nos iremos a casa”.

El técnico de 49 años insistió en que su selección debe aprovechar “todas las herramientas, todo nuestro arsenal, para llegar lo más lejos posible. Esa es la mentalidad que queremos que tengan todos nuestros jugadores”.

FUENTE: AFP

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