Gran Barrera de Coral de Australia sufre el peor blanqueamiento jamás registrado

Pero evaluaciones aéreas efectuadas por los científicos muestran que unos 730 de los más de 1.000 arrecifes de la zona han perdido color, según las autoridades gubernamentales.

"Los impactos acumulados experimentados a lo largo del arrecife este verano han sido más altos que en veranos anteriores", indicó la Autoridad del Parque Marino, advirtiendo que el verano austral de 2023-2024 fue el segundo más cálido registrado en la región.

Se trata del quinto blanqueamiento masivo del arrecife en los últimos ocho años.

El blanqueamiento ocurre cuando el coral, para sobrevivir en las altas temperaturas, expele un alga microscópica llamada zooxanthellae. Si persisten el calor, el coral pierde color y muere.

El científico jefe de la Autoridad del Parque Marino, Roger Beeden, afirmó que el cambio climático supone la mayor amenaza a los arrecifes en el mundo.

"La Gran Barrera de Coral es un ecosistema increíble, y aunque ha mostrado resiliencia una y otra vez, este verano ha sido particularmente difícil", indicó.

Richard Leck, director de la división de océanos de la organización ambientalista WWF Australia, declaró a la AFP que el blanqueamiento afectó a una extensión "sin precedentes" del arrecife, sobre todo en zonas que anteriormente habían escapado a otros periodos de blanqueamiento masivo.

"Se trata del peor episodio que ha sufrido el arrecife meridional", aseguró.

Dudas sobre una recuperación del arrecife de coral

Periodistas de la AFP visitaron este mes una de las áreas más impactadas de la Gran Barrera de Coral.

La isla Lagarto, un pequeño paraíso aledaño al extremo noreste de Australia que suele estar repleto de vida coralina, parecía un cementerio.

La bióloga marina Anne Hoggett, quien ha vivido y trabajado durante 33 años en la isla Lagarto, dice que cuando llegó por primera vez al lugar, el blanqueamiento coralino ocurría más o menos cada década.

Ahora sucede cada año, afirmó, y este verano austral cerca de 80% de los corales Acropora vulnerables de isla Lagarto se vieron afectados.

"Todavía no sabemos si ya han sufrido demasiado daño como para recuperarse o no", indicó Hoggett.

Según Leck de WWF, hay que esperar algunos meses para determinar cuál será "la mortalidad de los corales".

Australia ha invertido unos 5.000 millones de dólares australianos (3.200 millones de dólares estadounidenses) en mejorar la calidad del agua y reducir los efectos del cambio climático y en la protección de las especies.

El país es uno de los mayores exportadores mundiales de gas y carbón, y solo recientemente estableció metas para alcanzar la neutralidad de carbono.

La Unesco evaluará este año si estos esfuerzos son suficientes para que el arrecife preserve su condición de Patrimonio Mundial.

