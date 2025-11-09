Trump nomina al veterano abogado John Coale como enviado especial para Bielorrusia

Alexander Lukashenko y el representante John Coale, que desveló el interés de Trump por "normalizar" las relaciones bilaterales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este domingo la nominación del abogado John Coale como enviado especial para Bielorrusia con la doble misión de seguir acercando relaciones con el presidente del país y gran aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, y proseguir con las negociaciones para la excarcelación de "presos políticos", o rehenes, como han sido descritos por el presidente Trump.

Coale, de hecho, y según lo confirmado por Trump, ha estado conversando con las autoridades bielorrusas sobre la liberación de otros 50 rehenes.

Política Trump pide a la UE que respete a Orbán porque "tiene razón" en sus políticas contra la migración

VISAS LABORALES Gobierno de Trump lanza ofensiva contra abusos en el programa H-1B con más de 100 investigaciones federales

"Quisiera agradecer de antemano al muy respetado presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, su consideración respecto a la liberación de estas personas adicionales", añadió Trump en declaraciones formuladas a través de su plataforma, Truth Social.

Coale, de 78 años, es un abogado conocido por haber ayudado a negociar el gran acuerdo de 380.000 millones de euros pactado con la industria tabacalera a finales de la década de 1990 y, según ha reconocido en varias entrevistas, comenzó su vida laboral muy cerca de destacados políticos del Partido Demócrata antes de transitar a las filas republicanas.

Durante los dos últimos meses, Coale ha protagonizado varios viajes a Bielorrusia y trasladado al gran aliado del presidente ruso el interés de Trump por "normalizar" las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ha ofrecido a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la embajada.

FUENTE: europa press