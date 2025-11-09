domingo 9  de  noviembre 2025
POLÍTICA

Trump nomina al veterano abogado John Coale como enviado especial para Bielorrusia

El presidente de EEUU deja en sus manos las negociaciones para excarcelar a otros 50 "presos políticos" en las prisiones bielorrusas

Alexander Lukashenko y el representante John Coale, que desveló el interés de Trump por "normalizar" las relaciones bilaterales.

Europa Press
El presidente Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la nominación del abogado John Coale como enviado especial para Bielorrusia con la doble misión de seguir acercando relaciones con el presidente del país y gran aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, y proseguir con las negociaciones para la excarcelación de "presos políticos", o rehenes, como han sido descritos por el presidente Trump.

Coale, de hecho, y según lo confirmado por Trump, ha estado conversando con las autoridades bielorrusas sobre la liberación de otros 50 rehenes.

Lee además
Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU
VISAS LABORALES

Gobierno de Trump lanza ofensiva contra abusos en el programa H-1B con más de 100 investigaciones federales
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump pide a la UE que respete a Orbán porque "tiene razón" en sus políticas contra la migración

"Quisiera agradecer de antemano al muy respetado presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, su consideración respecto a la liberación de estas personas adicionales", añadió Trump en declaraciones formuladas a través de su plataforma, Truth Social.

Coale, de 78 años, es un abogado conocido por haber ayudado a negociar el gran acuerdo de 380.000 millones de euros pactado con la industria tabacalera a finales de la década de 1990 y, según ha reconocido en varias entrevistas, comenzó su vida laboral muy cerca de destacados políticos del Partido Demócrata antes de transitar a las filas republicanas.

Durante los dos últimos meses, Coale ha protagonizado varios viajes a Bielorrusia y trasladado al gran aliado del presidente ruso el interés de Trump por "normalizar" las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ha ofrecido a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la embajada.

FUENTE: europa press

