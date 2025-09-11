jueves 11  de  septiembre 2025
ECONOMíA/EEUU

Dato de inflación en agosto contradictorio con desplome de precios mayoristas

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 2,9% en agosto frente al 2,7% de julio. Sin embargo, los precios mayoristas se desplomaron en igual mes

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, la inflación en Estados Unidos repuntó en agosto a 2,9%, un revelación contradictoria respecto al descenso de los precios mayoristas dados a conocer dos días antes.

Los analistas creen poco probable que este dato evite que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

Lee además
El líder conservador asesinado Charlie Kirk.
ASESINATO

Charlie Kirk: héroe y líder de los jóvenes conservadores en EEUU
 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 2,9% en agosto frente al 2,7% de julio en la medición internaual, según el Departamento de Trabajo.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,4% en agosto, según el informe, frente a 0,2% de julio.

La inflación subyacente, que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía, se ubicó en 3,1%.

"La Fed está preparada para comenzar a recortar las tasas la próxima semana, prácticamente de manera independiente de lo que indique el IPC", declaró a la AFP Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide.

"El grado de aumento de los precios al consumidor influirá en el ritmo y la magnitud de los recortes de tasas este año, no si los conseguimos o no", añadió Bostjancic.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, dijo a periodistas el jueves que "algunas tensiones comienzan a aparecer" en la economía estadounidense, con una desaceleración en el crecimiento del empleo.

"Existe margen para que la Fed comience a reducir las tasas de política" monetaria, añadió en una rueda de prensa, señalando los riesgos que pesan sobre el mercado laboral.

La Reserva Federal

La Fed tiene previsto celebrar su próxima reunión de política monetaria el martes 16 y el miércoles 17 de septiembre, y los operadores anticipan que reducirá la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos.

Este sería su primer recorte de tasas desde diciembre, tras meses de presión por parte de analistas independientes, conservadores y los asesores económicos de la Casa Blanca.

Las autoridades han mantenido este año las tasas inalteradas en un rango de entre el 4,25% y el 4,50% mientras monitoreaban los efectos de los aranceles sobre la inflación.

Sin embargo, las bajaron en tres ocasiones durante a sólo semanas de las elecciones presidenciales en las que los demócratas tenían la esperanza de que Kamala Harris obtuviera una victoria. Lo que nunca ocurrió. A partir de este momento, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volvió al congelamiento de la tasa referencial.

Sin embargo, ante el debilitamiento del empleo, Bostjancic afirmó que los responsables de la Fed se centran ahora el enfriamiento del mercado laboral, que comenzó en abril de 2024 bajo el gobierno de Joe Biden.

Como resultado, la Reserva Federal podría inclinarse a reducir las tasas para impulsar la economía, en lugar de mantenerlas en un nivel más alto para priorizar la lucha contra la inflación.

El aumento del IPC en agosto ocurrió al tiempo que supuestamente aumentaron los costos de los alimentos, la energía y la vivienda.

Datos de otros analistas independientes y de agencias de estudios de la economía contradicen esa afirmación. Por ejemplo, el precio de la madera y de otros materiales de la construcción se cayeron en agosto debido a las escasas ventas de propiedades y al gran inventario que existe en la actualidad. El fren a la construcción ha traído un debilitamiento automático de los precios tante de viviendas como de recursos.

Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha impuesto aranceles del 10% a casi todos sus socios comerciales y gravámenes más altos que afectan a decenas de economías, un cambio necesario para la economía estadounidense y para recuperar gran parte del dinero que pierde el país en el cobro de aranceles.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Desafíos a la hegemonía hemisférica de EEUU. ¿La tercera será la vencida?

Wall Street marca nuevos récords antes de datos de inflación

Acciones de Warner Bros. se disparan en Wall Street tras posible venta a Paramount

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca