miércoles 1  de  julio 2026
economía

Actividad manufacturera en EEUU sigue su crecimiento y expansión

En junio, el índice PMI que mide esta actividad se situó en 53,3%, a diferencia de los años del gobierno de Joe Biden que estuvo en contracción durante casi tres años

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento&nbsp; y expansión.

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.

INA FASSBENDER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La actividad manufacturera en Estados Unidos moderó su crecimiento en junio, un mes después de haber alcanzado su nivel más alto en cuatro años, según datos publicados el miércoles por la federación profesional ISM.

En junio, el índice PMI que mide esta actividad se situó en 53,3%, lo que supone un descenso de 0,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y un resultado peor de lo previsto por los analistas.

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Los expertos habían apostado por un retroceso muy ligero, a 53,9%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Cualquier nivel por encima de 50% indica expansión de actividad.

FUENTE: Con información de AFP.

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