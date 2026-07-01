Actividad manufacturera en EEUU sigue su crecimiento y expansión

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento y expansión.

La actividad manufacturera en Estados Unidos moderó su crecimiento en junio, un mes después de haber alcanzado su nivel más alto en cuatro años, según datos publicados el miércoles por la federación profesional ISM.

En junio, el índice PMI que mide esta actividad se situó en 53,3%, lo que supone un descenso de 0,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y un resultado peor de lo previsto por los analistas.

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Los expertos habían apostado por un retroceso muy ligero, a 53,9%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Cualquier nivel por encima de 50% indica expansión de actividad.

FUENTE: Con información de AFP.