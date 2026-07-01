miércoles 1  de  julio 2026

Confianza del consumidor en Florida cae por cuarto mes consecutivo y toca su nivel más bajo en dos años

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Florida bajó 1,8 puntos en junio y se ubicó en 71,1 unidades. La inflación y el alza en los precios de la gasolina explican el deterioro

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BRANDON BELL/ AFP
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La confianza del consumidor en Florida se contrajo por cuarto mes consecutivo en junio y alcanzó su nivel más bajo en dos años, según una encuesta divulgada por la Oficina de Investigación Económica y Empresarial (BEBR) de la Universidad de Florida (UF).

El índice de sentimiento del consumidor pasó de 72,9 puntos en mayo a 71,1 en junio, una caída de 1,8 puntos que se suma al retroceso acumulado de ocho puntos en los últimos cuatro meses.

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El estudio, realizado entre el 1 y el 25 de junio con 394 residentes contactados por celular, atribuye el descenso al resurgimiento de la inflación y al encarecimiento del combustible, factores que presionan los presupuestos familiares en el estado.

Retroceso sostenido

El director del Programa de Análisis Económico de la BEBR, Héctor Sandoval, explicó que el deterioro de la confianza refleja un pesimismo generalizado entre los hogares floridanos.

“La confianza del consumidor entre los floridanos ha caído 8 puntos en los últimos cuatro meses, alcanzando su nivel más bajo en dos años, desde mayo de 2024”, afirmó Sandoval.

El economista precisó que cuatro de los cinco componentes que integran el índice registraron caídas durante junio, lo que confirmaría la amplitud del descenso en distintas dimensiones de la percepción económica.

Finanzas personales

El componente que compara la situación financiera actual con la de hace un año cayó 2,1 puntos, de 66,9 en mayo a 64,8 en junio.

Las expectativas sobre la economía del país para el próximo año también se debilitaron, al pasar de 85,2 a 83,9 puntos.

Estos indicadores contrastan con la tendencia nacional, donde el sentimiento del consumidor mejoró de manera notable en junio, según datos de la Universidad de Míchigan.

Repunte y otros factores

Sin embargo, no todos los componentes del índice se movieron a la baja. La confianza de los floridanos para realizar compras importantes en el hogar, como muebles o electrodomésticos, subió levemente de 62,4% en mayo a 63% en junio, un indicio de que parte del consumo discrecional se mantiene pese al ánimo general más cauto.

Sandoval señaló que la incertidumbre generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa entre las principales causas de la inquietud de los consumidores.

“Si bien los precios de la gasolina han bajado desde su máximo de primavera a medida que se han moderado las tensiones en Oriente Medio, aún persiste cierta incertidumbre en torno al conflicto. No obstante, la reciente disminución de los precios del combustible es una buena noticia para los floridanos, especialmente ahora que se acerca la temporada alta de viajes de verano”, dijo el economista.

Mercado laboral débil

El informe identifica además al mercado laboral estatal como un factor de presión sobre la confianza de los hogares.

La tasa de desempleo de Florida se ubicó en 4,8% en mayo, según FloridaCommerce, la agencia estatal de desarrollo económico. La cifra se mantuvo estable respecto a abril, pero continúa por encima del promedio nacional, de 4,3% en el mismo mes.

El reporte mensual de la BEBR, elaborado desde 1985 con base en la Encuesta de Actitud del Consumidor de Florida, se utiliza como referencia para anticipar el gasto de los hogares y las condiciones económicas futuras en el estado.

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