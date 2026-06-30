El Servicio Meteorológico Nacional advierte de "una peligrosa" ola de calor que azota a EEUU

Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.

WASHINGTON — Estados Unidos enfrenta una peligrosa ola de calor que podría dejar temperaturas récord y una sensación térmica de hasta 46 grados centígrados (115 °F) durante esta semana, incluido el feriado del 4 de julio. Al mismo tiempo, estados como Utah y Colorado mantienen emergencias por incendios forestales favorecidos por las altas temperaturas y la sequía, que ya dejaron tres bomberos fallecidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que "una peligrosa y prolongada ola de calor se intensificará en gran parte del centro y el este de Estados Unidos", con un nivel de riesgo que oscilará entre "mayor" y "extremo" en estados como Texas, Florida, Nueva York, Illinois y el Distrito de Columbia.

Según el organismo, las temperaturas máximas superarán los 37 grados centígrados (100 °F) en amplias zonas del país, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 46 grados centígrados (115 °F) en algunos sectores, con posibilidad de romper récords históricos para esta época del año.

Calor extremo y alta humedad

El NWS explicó que las altas temperaturas estarán acompañadas por elevados niveles de humedad, condiciones que comenzarán a sentirse con mayor intensidad en las Llanuras del Sur y el valle medio del río Misisipi antes de extenderse hacia la región del Atlántico Medio.

Además, advirtió que el escaso descenso de las temperaturas durante la noche aumentará el riesgo de enfermedades asociadas al calor, especialmente entre personas mayores, niños y quienes realizan actividades al aire libre.

Incendios mantienen en alerta al oeste del país

La ola de calor coincide con una temporada de incendios forestales que afecta al oeste de Estados Unidos. El Servicio Forestal informó que tres bomberos murieron y otros dos resultaron heridos mientras combatían un incendio en la zona limítrofe entre Colorado y Utah.

Ante el avance de las llamas, los gobernadores de Colorado y Utah declararon el estado de emergencia, mientras continúan las labores para contener incendios también en Nuevo México, Arizona y Nevada.

Según el National Interagency Fire Center, actualmente permanecen activos 27 incendios de gran magnitud que afectan unas 25.786 acres (10.435 hectáreas) en estados como Alaska, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Florida, Idaho y Wyoming.

En lo que va de 2026, los incendios forestales han consumido un 70% más de superficie que en el mismo período del año anterior, con más de 35.000 siniestros que han devastado cerca de 2,94 millones de acres (1,19 millones de hectáreas).

FUENTE: Con información de EFE